В Сибири запустят льготное посещение спортзалов для участников СВО

Пилотный проект такой инициативы опробуют до конца 2025 года

11 февраля 2025, 14:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Victor Freitas

До конца 2025 когда в Сибири сделают льготным посещение спортзалов для участников СВО. Пилотным регионом в этой программе может стать Кемеровская область. Об этом сообщает ТАСС.

Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение" (МАСС) вместе с фондом "Защитники Отечества" планируют запустить проект по льготному посещению спортзалов для участников СВО. В качестве пилотного региона рассматривают Кузбасс, рассказал председатель исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников.

"У регионов есть потребность, они хотели бы. Просто тот механизм, который существует, не позволяет заниматься поближе к дому. <...> В соответствии с ежегодными целями, которые у нас утверждаются, ответственный сотрудник ставит себе задачу пилотный проект реализовать в этом году", – заявил Гусельников.

Председатель исполкома МАСС пояснил, что идея создания такой "Карты бойца СВО" по аналогии с "Пушкинской картой" возникла при взаимодействии с замминистра обороны Анной Цивилевой после соревнований по адаптивным видам спорта в 2024 году. После этих состязаний организаторы поняли, насколько востребованны у бывших участников СВО занятия спортом.