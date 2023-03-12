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В СК заявили, что сын депутата Иванюженкова не причастен к убийству в Подмосковье

Представители ведомства допрашивают свидетелей случившегося

12 марта 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Следственном комитете прокомментировали информацию о задержании хоккеиста "Сочи", сына депутата Бориса Иванюженкова, Артёма, по подозрению в убийстве.

"Данная информация не соответствует действительности", – цитирует представителя Следственного комитета РИА Новости.

Ранее появились сообщения о том, что Артёма Иванюженкова задержали по подозрению в убийстве, совершённом в Подмосковье. В СМИ и телеграм-каналах писали о том, что инцидент произошёл во время празднования дня рождения. Молодого человека на вечеринке ударили ножом, от чего он скончался.

Комментарии 4

  • Даже лысому понятно, что любой сын любого депутата абсолютно ни при чем! В любой ситуации. А , к примеру, пять ножевых ран в спине- типичная картина самоубийства...
    12 марта, Гость   Ответить
  • Кто бы сомневался
    12 марта, Гость   Ответить
  • Какое убийство!!!!тот парень давно хотел на себя руки наложить,а сынуля депутатский просто рядом был. Зря вы на хороших людей напраслину возводить,грех вам.
    12 марта, Гость   Ответить
  • Задержали, явно, по ошибке. При задержании еще не знали, что он сын депутата. Уволят теперь задерживающих, надо знать в лицо сынков слуг народа!
    13 марта, Гость   Ответить
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