В СК заявили, что сын депутата Иванюженкова не причастен к убийству в Подмосковье

Представители ведомства допрашивают свидетелей случившегося

12 марта 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Следственном комитете прокомментировали информацию о задержании хоккеиста "Сочи", сына депутата Бориса Иванюженкова, Артёма, по подозрению в убийстве.

"Данная информация не соответствует действительности", – цитирует представителя Следственного комитета РИА Новости.

Ранее появились сообщения о том, что Артёма Иванюженкова задержали по подозрению в убийстве, совершённом в Подмосковье. В СМИ и телеграм-каналах писали о том, что инцидент произошёл во время празднования дня рождения. Молодого человека на вечеринке ударили ножом, от чего он скончался.