В Славгороде член УИК сбила инспектора ДПС и скрылась с места аварии

Женщину лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей

07 октября 2024, 16:00, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Жительницу Славгорода оштрафовали за отказ от медицинского освидетельствования и на год лишили водительских прав, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края в своем Telegram-канале.

Женщину ночью остановили сотрудники ГАИ. Просьбу показать документы она проигнорировала, после чего включила переднюю передачу и сбила инспектора, а затем скрылась на высокой скорости. Ее задержали и доставили в отдел полиции.

При рассмотрении дела в суде выяснилось, что нарушительница имеет статус члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Ранее она об этом не упоминала.