В Славгороде член УИК сбила инспектора ДПС и скрылась с места аварии
Женщину лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей
07 октября 2024, 16:00, ИА Амител
Жительницу Славгорода оштрафовали за отказ от медицинского освидетельствования и на год лишили водительских прав, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края в своем Telegram-канале.
Женщину ночью остановили сотрудники ГАИ. Просьбу показать документы она проигнорировала, после чего включила переднюю передачу и сбила инспектора, а затем скрылась на высокой скорости. Ее задержали и доставили в отдел полиции.
При рассмотрении дела в суде выяснилось, что нарушительница имеет статус члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Ранее она об этом не упоминала.
"Указанное обстоятельство было доведено до сведения прокурора Алтайского края, с согласия которого и с учетом положений п. 18 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" данное лицо было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ", – следует из комментария региональной пресс-службы судов.
16:18:46 07-10-2024
Так вот они какие члены. Члены избирательных компаний.
16:54:39 07-10-2024
Наберут баб по объявлению
20:36:45 07-10-2024
Не понял смысл танцев с бубнами. По закону членов избирательных комиссий нельзя задерживать и доставлять в полицию что ли?
10:00:40 08-10-2024
сбила инспектора ДПС, за это ее оштрафовали ---- гуманно. Интересно как это оценивает сам сбитый инспектор
13:14:13 08-10-2024
Гость (10:00:40 08-10-2024) сбила инспектора ДПС, за это ее оштрафовали ---- гуманно. Ин... сбила инспектора ДПС, за это ее оштрафовали ---- это инспектор был еще при исполнении. А если бы нет, наверное получила бы предупреждение