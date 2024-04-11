В Славгороде мужчина угрожал убить человека, с которым поссорился в клубе
Оружие из рук помогли выбить очевидцы
11 апреля 2024, 10:05, ИА Амител
Пистолет в руках / Фото: pxhere.com
В отношении жителя Славгорода возбудили уголовное дело после инцидента в клубе. Об этом сообщили в региональном СК.
Между ним и группой незнакомых людей возник конфликт, связанный с недостойным поведением мужчины. Спустя некоторое время злоумышленник вернулся в заведение с травматом "Оса". Угрожая убийством, он несколько раз выстрелил в одного из посетителей. Оружие из рук выбили очевидцы.
Суд отправил клубного дебошира под стражу. Его привлекут к ответственности по статье о покушении на убийство.
10:43:20 11-04-2024
Бухать бросают все. Некоторые успевают при жизни.
11:01:37 11-04-2024
"конфликт, связанный с недостойным поведением мужчины"... какая прелесть
14:21:57 11-04-2024
с недостойным поведением мужчины --- может пукал
10:03:56 12-04-2024
Гость (14:21:57 11-04-2024) с недостойным поведением мужчины --- может пукал... скорее всего
14:26:32 11-04-2024
может стрелять, могут предложить выполнить гражданский долг