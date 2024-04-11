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В Славгороде мужчина угрожал убить человека, с которым поссорился в клубе

Оружие из рук помогли выбить очевидцы

11 апреля 2024, 10:05, ИА Амител

Пистолет в руках / Фото: pxhere.com
Пистолет в руках / Фото: pxhere.com

В отношении жителя Славгорода возбудили уголовное дело после инцидента в клубе. Об этом сообщили в региональном СК.

Между ним и группой незнакомых людей возник конфликт, связанный с недостойным поведением мужчины. Спустя некоторое время злоумышленник вернулся в заведение с травматом "Оса". Угрожая убийством, он несколько раз выстрелил в одного из посетителей. Оружие из рук выбили очевидцы.

Суд отправил клубного дебошира под стражу. Его привлекут к ответственности по статье о покушении на убийство.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 5

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Гость

10:43:20 11-04-2024

Бухать бросают все. Некоторые успевают при жизни.

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Гость

11:01:37 11-04-2024

"конфликт, связанный с недостойным поведением мужчины"... какая прелесть

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Гость

14:21:57 11-04-2024

с недостойным поведением мужчины --- может пукал

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Гость

10:03:56 12-04-2024

Гость (14:21:57 11-04-2024) с недостойным поведением мужчины --- может пукал... скорее всего

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Гость

14:26:32 11-04-2024

может стрелять, могут предложить выполнить гражданский долг

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