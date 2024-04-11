В Славгороде мужчина угрожал убить человека, с которым поссорился в клубе

Оружие из рук помогли выбить очевидцы

11 апреля 2024, 10:05, ИА Амител

Пистолет в руках / Фото: pxhere.com

В отношении жителя Славгорода возбудили уголовное дело после инцидента в клубе. Об этом сообщили в региональном СК.

Между ним и группой незнакомых людей возник конфликт, связанный с недостойным поведением мужчины. Спустя некоторое время злоумышленник вернулся в заведение с травматом "Оса". Угрожая убийством, он несколько раз выстрелил в одного из посетителей. Оружие из рук выбили очевидцы.

Суд отправил клубного дебошира под стражу. Его привлекут к ответственности по статье о покушении на убийство.