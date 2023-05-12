В Славгороде на железнодорожной станции загорелся поезд, обошлось без пострадавших

На место прибыли экстренные службы

12 мая 2023, 18:22, Анастасия Бичакова

Кадр из видео "Инцидент Барнаул"

Поезд загорелся в Славгороде накануне 11 мая, рассказали очевидцы. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

На кадрах происшествия видно, что поезд, находящийся на железнодорожной станции, окружён столбами дыма.

К месту ЧП приехали пожарные. Официальных комментариев по этому поводу нет.

Также в минувший четверг загорелись поля под Барнаулом. В МЧС заявили, что контролируют ситуацию.