Пожар видно с Речного вокзала. Под Барнаулом загорелись поля
В МЧС заявили, что контролируют пожар. Огонь разошёлся по заливным лугам на землях водяного регистра – подъехать к ним нет возможности
12 мая 2023, 01:12, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Поля загорелись под Барнаулом. Как сообщает паблик "В курсе 22", очевидцы рассказывают, что вечером огонь подбирался к Фирсовой слободе и Новой Грани в Санниково.
В МЧС заявили, что контролируют пожар. Огонь разошёлся по заливным лугам на землях водяного регистра – подъехать к ним нет возможности.
На месте дежурят две автоцистерны. Одна находится возле Новоалтайска, а другая – возле СНТ "Энергетик", у поворота на Фирсово. В ночь они должны остаться на месте.
В ведомстве добавили, что угрозы населённым пунктам от стихии нет.
09:30:43 12-05-2023
я думаю,что эти пожары искусственного происхождения,много мерзавцев продажных появилось
09:43:23 12-05-2023
максим (09:30:43 12-05-2023) я думаю,что эти пожары искусственного происхождения,много ме... конечно искусственного, только это не мерзавцы продажные как вы выразились, а городские рыбаки, охотники и отдыхающие, которые каждый год поджигают эти поля весной и осенью, то ли с пьяных глаз, то ли специально чтобы по высокой траве не ходить. А вот то, что такие пожары контролировать можно - это вранье, если учитывать, что на машине подъехать туда нельзя. А пешком с лопатой много не проконтролируешь.
09:37:20 12-05-2023
Кому нужно жечь пойму Оби? Обычный незатушеный костер или дети пал пустили.
11:03:39 12-05-2023
И каков ущерб?