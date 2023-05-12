Пожар видно с Речного вокзала. Под Барнаулом загорелись поля

В МЧС заявили, что контролируют пожар. Огонь разошёлся по заливным лугам на землях водяного регистра – подъехать к ним нет возможности

12 мая 2023, 01:12, ИА Амител













Фото: "В курсе 22"

Поля загорелись под Барнаулом. Как сообщает паблик "В курсе 22", очевидцы рассказывают, что вечером огонь подбирался к Фирсовой слободе и Новой Грани в Санниково.

В МЧС заявили, что контролируют пожар. Огонь разошёлся по заливным лугам на землях водяного регистра – подъехать к ним нет возможности.

На месте дежурят две автоцистерны. Одна находится возле Новоалтайска, а другая – возле СНТ "Энергетик", у поворота на Фирсово. В ночь они должны остаться на месте.

В ведомстве добавили, что угрозы населённым пунктам от стихии нет.