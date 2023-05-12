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Пожар видно с Речного вокзала. Под Барнаулом загорелись поля

В МЧС заявили, что контролируют пожар. Огонь разошёлся по заливным лугам на землях водяного регистра – подъехать к ним нет возможности

12 мая 2023, 01:12, ИА Амител

Поля загорелись под Барнаулом. Как сообщает паблик "В курсе 22", очевидцы рассказывают, что вечером огонь подбирался к Фирсовой слободе и Новой Грани в Санниково.

В МЧС заявили, что контролируют пожар. Огонь разошёлся по заливным лугам на землях водяного регистра – подъехать к ним нет возможности.

На месте дежурят две автоцистерны. Одна находится возле Новоалтайска, а другая – возле СНТ "Энергетик", у поворота на Фирсово. В ночь они должны остаться на месте.

В ведомстве добавили, что угрозы населённым пунктам от стихии нет.

Комментарии 4

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максим

09:30:43 12-05-2023

я думаю,что эти пожары искусственного происхождения,много мерзавцев продажных появилось

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Гость

09:43:23 12-05-2023

максим (09:30:43 12-05-2023) я думаю,что эти пожары искусственного происхождения,много ме... конечно искусственного, только это не мерзавцы продажные как вы выразились, а городские рыбаки, охотники и отдыхающие, которые каждый год поджигают эти поля весной и осенью, то ли с пьяных глаз, то ли специально чтобы по высокой траве не ходить. А вот то, что такие пожары контролировать можно - это вранье, если учитывать, что на машине подъехать туда нельзя. А пешком с лопатой много не проконтролируешь.

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Мимопроходящий

09:37:20 12-05-2023

Кому нужно жечь пойму Оби? Обычный незатушеный костер или дети пал пустили.

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Олег

11:03:39 12-05-2023

И каков ущерб?

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