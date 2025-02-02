В Славгороде полностью восстановили работу котельных
Работы на двух участках водопровода продолжаются
02 февраля 2025, 17:36, ИА Амител
В Славгороде завершены работы по восстановлению теплоснабжения, обе котельные города теперь функционируют в штатном режиме, сообщили в Минстрое Алтайского края.
"Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы на двух участках водопровода: на улицах К. Маркса и Титова", – рассказали в министерстве.
На улице Титова был вскрыт аварийный участок, откачана вода, а также начался демонтаж старой трубы. Вскоре ее заменят на новую трубу диаметром 200 мм и общей длиной 6 метров.
Для работ на участке по улице К. Маркса к ремонтной бригаде присоединились специалисты из Ярового. В настоящее время продолжаются земляные работы.
"У части домов, попавших под отключение, водоснабжение начинает восстанавливаться, для этого "отсекли" контур с аварийными участками", – сказано в сообщении.
Для жителей города и социальных учреждений организован подвоз воды.
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