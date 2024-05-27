В Сочи 6-летний мальчик распорол себе живот на теннисном корте и погиб
Правоохранители проводят проверку
27 мая 2024, 12:17, ИА Амител
В Сочи погиб шестилетний ребенок, который наткнулся животом на ручку натяжителя сетки на теннисном корте, сообщает SHOT.
Трагедия случилась вечером 25 мая на территории санатория "Электроника", когда 34-летний постоялец с женой и сыном пришли на корт. "Взрослые играли, ребенок был рядом. В какой-то момент мальчик выбежал и налетел на металлическую ручку для натяжения сетки, поранив живот", – отмечает издание.
В итоге потерпевшего экстренно доставили в медпункт с проникающей раной, но спасти его не смогли. По словам отца мальчика, у него много вопросов к правилам безопасности и действиям сотрудников санатория.
В произошедшем теперь разбираются правоохранители.
12:41:20 27-05-2024
По словам отца мальчика, у него много вопросов к правилам безопасности и действиям сотрудников санатория... . К родителям мальчика у него нет вопросов ?
12:47:21 27-05-2024
несчастный случай. но конечно теперь будут искать виноватого. а родители конечно не виноваты ни в чем. зачем тащили ребенка на корт? ему и мяч мог в голову прилететь. кого тогда виноватым назначили бы?
13:59:00 27-05-2024
К медицине тут тоже есть вопросы
14:51:14 27-05-2024
Пацана конечно жаль, так же как и руководство санатория. Несчатный случай - факт. Но сейчас озлобленные родители начнут землю копать чтоб засудить. А ведь это именно родитлей вина. Это именно родители поперлись на корт, в травмоопасное место, отдыхать и не заняли ребенка чем то детским.....
16:31:41 27-05-2024
Гость (14:51:14 27-05-2024) Пацана конечно жаль, так же как и руководство санатория. Нес... С каких пор корт стал травмоопасным местом? Чем там травмироваться, на ровной площадке? Резиновым мячиком?
02:26:36 28-05-2024
Следи за собой, будь осторожен. Пацана жалко. Сам в детстве получал сильные травмы пару раз, повезло.