В Сочи 6-летний мальчик распорол себе живот на теннисном корте и погиб

Правоохранители проводят проверку

27 мая 2024, 12:17, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

В Сочи погиб шестилетний ребенок, который наткнулся животом на ручку натяжителя сетки на теннисном корте, сообщает SHOT.

Трагедия случилась вечером 25 мая на территории санатория "Электроника", когда 34-летний постоялец с женой и сыном пришли на корт. "Взрослые играли, ребенок был рядом. В какой-то момент мальчик выбежал и налетел на металлическую ручку для натяжения сетки, поранив живот", – отмечает издание.

В итоге потерпевшего экстренно доставили в медпункт с проникающей раной, но спасти его не смогли. По словам отца мальчика, у него много вопросов к правилам безопасности и действиям сотрудников санатория.

В произошедшем теперь разбираются правоохранители.