НОВОСТИПроисшествия

В Сочи 6-летний мальчик распорол себе живот на теннисном корте и погиб

Правоохранители проводят проверку

27 мая 2024, 12:17, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru
Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

В Сочи погиб шестилетний ребенок, который наткнулся животом на ручку натяжителя сетки на теннисном корте, сообщает SHOT.

Трагедия случилась вечером 25 мая на территории санатория "Электроника", когда 34-летний постоялец с женой и сыном пришли на корт. "Взрослые играли, ребенок был рядом. В какой-то момент мальчик выбежал и налетел на металлическую ручку для натяжения сетки, поранив живот", – отмечает издание.

В итоге потерпевшего экстренно доставили в медпункт с проникающей раной, но спасти его не смогли. По словам отца мальчика, у него много вопросов к правилам безопасности и действиям сотрудников санатория.

В произошедшем теперь разбираются правоохранители.

Происшествия дети

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

12:41:20 27-05-2024

По словам отца мальчика, у него много вопросов к правилам безопасности и действиям сотрудников санатория... . К родителям мальчика у него нет вопросов ?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:21 27-05-2024

несчастный случай. но конечно теперь будут искать виноватого. а родители конечно не виноваты ни в чем. зачем тащили ребенка на корт? ему и мяч мог в голову прилететь. кого тогда виноватым назначили бы?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:00 27-05-2024

К медицине тут тоже есть вопросы

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:14 27-05-2024

Пацана конечно жаль, так же как и руководство санатория. Несчатный случай - факт. Но сейчас озлобленные родители начнут землю копать чтоб засудить. А ведь это именно родитлей вина. Это именно родители поперлись на корт, в травмоопасное место, отдыхать и не заняли ребенка чем то детским.....

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:41 27-05-2024

Гость (14:51:14 27-05-2024) Пацана конечно жаль, так же как и руководство санатория. Нес... С каких пор корт стал травмоопасным местом? Чем там травмироваться, на ровной площадке? Резиновым мячиком?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:26:36 28-05-2024

Следи за собой, будь осторожен. Пацана жалко. Сам в детстве получал сильные травмы пару раз, повезло.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров