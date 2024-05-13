В Москве девочка упала с 11-го этажа во время фотосессии
Правоохранители возбудили уголовное дело
13 мая 2024, 09:30, ИА Амител
Фото прокуратура Москвы / t.me/moscowproc
В Москве 15-летняя школьница погибла при падении с высоты 11-го этажа, сообщили в столичной прокуратуре.
Инцидент случился на строительном объекте по улице Давыдовской, куда проникла группа подростков.
Во время фотосессии девочка упала в вентиляционную шахту и скончалась от полученных травм.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведется расследование.
09:34:00 13-05-2024
15 лет не девочка - девушка. подросток. возможно без мозгов
11:00:53 13-05-2024
Наш старшина говорил "Солдаты те же дети, только с длинными писюнами" (там последнее слово было на много короче )
А тут ребёнок 15летний
09:38:07 13-05-2024
Премия Дарвина однозначно....