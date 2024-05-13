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В Москве девочка упала с 11-го этажа во время фотосессии

Правоохранители возбудили уголовное дело

13 мая 2024, 09:30, ИА Амител

Фото прокуратура Москвы / t.me/moscowproc
Фото прокуратура Москвы / t.me/moscowproc

В Москве 15-летняя школьница погибла при падении с высоты 11-го этажа, сообщили в столичной прокуратуре.

Инцидент случился на строительном объекте по улице Давыдовской, куда проникла группа подростков.

Во время фотосессии девочка упала в вентиляционную шахту и скончалась от полученных травм.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведется расследование.

Москва Происшествия

Комментарии 3

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жаль

09:34:00 13-05-2024

15 лет не девочка - девушка. подросток. возможно без мозгов

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Гость

11:00:53 13-05-2024


Наш старшина говорил "Солдаты те же дети, только с длинными писюнами" (там последнее слово было на много короче )
А тут ребёнок 15летний

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Гость

09:38:07 13-05-2024

Премия Дарвина однозначно....

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