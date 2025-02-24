В Сочи ищут трех туристов, попавших под снежную лавину

Двое из них сообщили свои координаты, однако третий не выходит на связь

24 февраля 2025, 21:30, ИА Амител

Снежная лавина / Фото: unsplash.com

В районе горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Сочи сошла снежная лавина, в результате чего двое туристов оказались в опасной зоне, а один из них пропал без вести. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"На южном склоне Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта "Роза Хутор", сошла снежная масса. Два человека находятся рядом с опасной зоной, самостоятельно вернуться на территорию курорта не могут. Туристы сообщили, что в их компании был третий катающийся, он перестал выходить на связь", – рассказали спасатели.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу курорта, в опасной зоне находились гид и два райдера, катавшиеся за пределами маркированных трасс. Двое туристов смогли передать свои координаты и поддерживают связь, а вот гид не выходит на связь.

Сочи в последние дни сталкивается с неблагоприятными погодными условиями – сильные снегопады, понижение температуры. В ближайшие трое суток ожидаются новые снегопады, сильный ветер и повышенный риск схода лавин в горах.

На федеральной трассе Джубга – Сочи временно ограничивали движение для грузовых автомобилей, 11 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы из-за сильных порывов ветра.