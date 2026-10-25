Компания провела проверку и прокомментировала ситуацию

25 октября 2026, 19:35, ИА Амител

Пиццерия / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Одна из клиенток в Санкт-Петербурге сообщила в соцсетях, что нашла таракана в пицце, купленной в заведении популярной сети пиццерий. Об этом написал телеграм-канал "Shot Проверка".

Как рассказала девушка, она забрала блюдо, принесла его домой, где уже якобы обнаружила насекомое. По ее словам, деньги за заказ вернули только спустя три дня, никакой обратной связи или объяснений от заведения россиянка не получила.

РИА Новости сообщили в пресс-службе сети, что сразу после обращения гостьи в пиццерии провели проверку и не выявили насекомых. Представители компании подчеркнули, что в заведении регулярно проходит профессиональная дезинсекция, последняя обработка была 4 октября.

Также в компании пояснили, что обращение от россиянки поступило 16 октября. В тот же день компания предложила компенсацию, но она выбрала возврат средств, который провели 19 октября.

"Признаем, что это заняло слишком много времени, и гостья не получила своевременных пояснений. Это наша недоработка, мы ее разбираем", — заявили там.

Компания также прорабатывает с командой пиццерии отзывы о чистоте и скорости обслуживания.