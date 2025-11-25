Такое блюдо. Жители Якутска обнаружили фунчозу, маринованную "бычками", на городском рынке

Несмотря на регулярные жалобы, заведения внутри рынка остаются популярными у семей с детьми

25 ноября 2025, 13:45, ИА Амител

На рынке "Столичный" в Якутске посетители обнаружили в салате с фунчозой маринованный окурок от сигареты. Инцидент произошел, по словам очевидцев, в одном из китайских кафе на территории рынка, пишет "Shot Проверка".

Когда клиенты указали сотрудникам на находку, реакция оказалась крайне холодной: окурок выбросили, а блюдо оставили на прилавке.

«Посетители жалуются на антисанитарию в помещении. По их словам, в небольших кафе внутри рынка еда порой падает на пол, после чего ее могут вернуть на прилавок без замены. Некоторые покупатели также сообщают о случаях пищевых отравлений после посещения местных точек общепита», – отмечает Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что цена главного новогоднего салата у россиян выросла. Килограмм селедки под шубой теперь обходится в среднем в 417,5 рубля, что на 14% дороже, чем год назад.