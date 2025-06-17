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В Солтонском районе ввели карантин из-за опаснейшего вредителя

Леса атаковал уссурийский полиграф

17 июня 2025, 16:51, ИА Амител

Лес / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Лес / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Солтонском районе установили карантинную зону площадью 12 400 га после выявления очага уссурийского полиграфа. Как пишет "Банкфакс" со ссылкой на Россельхознадзор, карантин необходим для локализации очага и исключения распространения карантинного объекта.

Собственникам и пользователям участков, расположенных в пределах карантинной зоны, нужно соблюдать ограничения по перемещению лесоматериалов за пределы установленных границ.

"Вывоз подкарантинной продукции растительного происхождения возможен только после проведения карантинного фитосанитарного контроля", – отмечается в материале.

Уссурийский полиграф – это опаснейший вредитель пихты, кедра, ели, лиственницы и тсуги. Он относится к агрессивным стволовым вредителям, то есть может заселять не только ослабленные и погибающие насаждения, но и внешне здоровые деревья. Насекомое способно вызывать гибель целых лесных массивов, причиняя огромный вред лесному хозяйству.

Зараженные деревья не поддаются лечению при помощи обработок, поскольку насекомые живут под корой и недоступны. Единственной мерой борьбы с вредоносными жуками является рубка зараженных объектов.

Алтайский край Экология

Комментарии 2

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Гость

17:33:59 17-06-2025

О, как! Раньше жгли тайгу, а сейчас вредителей находят, чтобы лесом барыжить.

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Гость

21:30:35 17-06-2025

в Кислухинском заказнике и вокруг его каждая третья сосна желтеет и скидывает хвою и на это всем наплевать а это явно какой то вредитель её жрет.

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