В Солтонском районе ввели карантин из-за опаснейшего вредителя

Леса атаковал уссурийский полиграф

17 июня 2025, 16:51, ИА Амител

Лес / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Солтонском районе установили карантинную зону площадью 12 400 га после выявления очага уссурийского полиграфа. Как пишет "Банкфакс" со ссылкой на Россельхознадзор, карантин необходим для локализации очага и исключения распространения карантинного объекта.

Собственникам и пользователям участков, расположенных в пределах карантинной зоны, нужно соблюдать ограничения по перемещению лесоматериалов за пределы установленных границ.

"Вывоз подкарантинной продукции растительного происхождения возможен только после проведения карантинного фитосанитарного контроля", – отмечается в материале.

Уссурийский полиграф – это опаснейший вредитель пихты, кедра, ели, лиственницы и тсуги. Он относится к агрессивным стволовым вредителям, то есть может заселять не только ослабленные и погибающие насаждения, но и внешне здоровые деревья. Насекомое способно вызывать гибель целых лесных массивов, причиняя огромный вред лесному хозяйству.

Зараженные деревья не поддаются лечению при помощи обработок, поскольку насекомые живут под корой и недоступны. Единственной мерой борьбы с вредоносными жуками является рубка зараженных объектов.