В Солтонском районе ввели карантин из-за опаснейшего вредителя
Леса атаковал уссурийский полиграф
17 июня 2025, 16:51, ИА Амител
В Солтонском районе установили карантинную зону площадью 12 400 га после выявления очага уссурийского полиграфа. Как пишет "Банкфакс" со ссылкой на Россельхознадзор, карантин необходим для локализации очага и исключения распространения карантинного объекта.
Собственникам и пользователям участков, расположенных в пределах карантинной зоны, нужно соблюдать ограничения по перемещению лесоматериалов за пределы установленных границ.
"Вывоз подкарантинной продукции растительного происхождения возможен только после проведения карантинного фитосанитарного контроля", – отмечается в материале.
Уссурийский полиграф – это опаснейший вредитель пихты, кедра, ели, лиственницы и тсуги. Он относится к агрессивным стволовым вредителям, то есть может заселять не только ослабленные и погибающие насаждения, но и внешне здоровые деревья. Насекомое способно вызывать гибель целых лесных массивов, причиняя огромный вред лесному хозяйству.
Зараженные деревья не поддаются лечению при помощи обработок, поскольку насекомые живут под корой и недоступны. Единственной мерой борьбы с вредоносными жуками является рубка зараженных объектов.
17:33:59 17-06-2025
О, как! Раньше жгли тайгу, а сейчас вредителей находят, чтобы лесом барыжить.
21:30:35 17-06-2025
в Кислухинском заказнике и вокруг его каждая третья сосна желтеет и скидывает хвою и на это всем наплевать а это явно какой то вредитель её жрет.