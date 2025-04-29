Это в три раза больше, чем в прошлом году

29 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: viswaprem anbarasapandian / unsplash.com

В Алтайском крае выявили втрое больше зараженного вредителями урожая, чем в прошлом году. Опасных насекомых в зерновых и бобовых культурах обнаружили специалисты краевого Центра оценки безопасности и качества продукции АПК. О причинах роста объемов опасной продукции радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала руководитель ведомства Мария Шостак.

"26 тысяч тонн – это такой объем, который мы выявили по зараженности вредителями в 2025 году. Зараженность была и в пшенице, и в ячмене, и в гречихе, и в фасоли, и в конопле, и даже в наших алтайских крупах. В пшенице выявили клеща, рисового долгоносика, мучного хрущака, рыжего мукоеда. К сожалению, погода при уборке была максимально некомфортной, и дожди сделали свой негативный вклад", – сказала она.

Мария Шостак также предположила, что склады могли не обрабатываться, при том, что закладывалось влажное зерно. По ее словам, Алтай, как правило, страдает зараженностью и загрязненностью вредителями хлебных запасов.

"Внимательно смотрите при формировании партий, при хранении, поскольку авторитет Алтайского края на экспортных ставках очень высокий", – призвала она.

Ранее сообщалось, что Алтайский край сократил экспорт растительной продукции в Казахстан. Такие данные тогда привел региональный Центр оценки качества зерна, подсчитав поставки за первые три месяца 2025 года. В алтайском Союзе зернопереработчиков спад продаж называют предсказуемым, а соседнюю республику – ненадежным партнером, который появляется на горизонте лишь для того, чтобы собрать все сливки.