В составе кремов La Roche-Posay с Wildberries нашли ядовитый бензол
Вещество может провоцировать рак
23 апреля 2025, 17:30, ИА Амител
Роспотребнадзор обнаружил в составе кремов Effaclar Duo+M фирмы La Roche-Posay ядовитый канцероген бензол, пишет РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства председателю комитета ГД по охране здоровья Сергею Леонову.
В марте депутат обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по защите граждан из-за обнаружения бензола в косметике La Roche-Posay. По словам Леонова, крем Effaclar Duo от этого производителя до сих пор продается в аптеках, магазинах и на маркетплейсах.
В ответе Поповой сказано, что бензол нашли в образце, который был куплен на Wildberries. При этом в креме из "ЕАптеки" ядовитого вещества не обнаружили.
Ведомство направило письмо в адрес маркетплейса с требованием принять меры по недопущению к продаже этих средств.
Ранее эксперт по парфюмерии и косметике Петр Бобровский рассказал, как правильно выбирать косметику.
19:10:53 23-04-2025
Одна и та же бурда скорее всего из одного ведра везде ядовита а в Еаптеке нет. Парадокс.
00:08:01 24-04-2025
.... (19:10:53 23-04-2025) Одна и та же бурда скорее всего из одного ведра везде ядовит... Я удивляюсь людям которые верят, что за 5 рублей и за 15 рублей качество одинаковое)