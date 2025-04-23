В составе кремов La Roche-Posay с Wildberries нашли ядовитый бензол

Вещество может провоцировать рак

23 апреля 2025, 17:30, ИА Амител

Фото: сайт La Roche-Posay

Роспотребнадзор обнаружил в составе кремов Effaclar Duo+M фирмы La Roche-Posay ядовитый канцероген бензол, пишет РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства председателю комитета ГД по охране здоровья Сергею Леонову.

В марте депутат обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по защите граждан из-за обнаружения бензола в косметике La Roche-Posay. По словам Леонова, крем Effaclar Duo от этого производителя до сих пор продается в аптеках, магазинах и на маркетплейсах.

В ответе Поповой сказано, что бензол нашли в образце, который был куплен на Wildberries. При этом в креме из "ЕАптеки" ядовитого вещества не обнаружили.

Ведомство направило письмо в адрес маркетплейса с требованием принять меры по недопущению к продаже этих средств.

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