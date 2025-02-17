В Совбезе РФ считают, что Запад расколется на три части из-за Украины

Лишь часть стран будет бороться "с неонацистской и милитаристской идеологией", считает Патрушев

17 февраля 2025, 22:35, ИА Амител

Владимир Путин и Николай Патрушев / Фото: kremlin.ru

Западные страны в ближайшее время могут разделиться на три лагеря по вопросу поддержки Украины. Такой прогноз озвучил помощник президента России, член Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и Факты".

По его словам, одна группа государств продолжит поддерживать Украину.

"Очевидно, что в обозримом будущем одна группа стран солидаризируется с киевским неонацизмом и будет до изнеможения помогать Киеву", – заявил Патрушев.

Вторая, как считает Патрушев, займет нейтральную позицию в украинском конфликте, а третья "создаст коалицию по борьбе с неонацистской и милитаристской идеологией".