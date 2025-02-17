В Совбезе РФ считают, что Запад расколется на три части из-за Украины
Лишь часть стран будет бороться "с неонацистской и милитаристской идеологией", считает Патрушев
17 февраля 2025, 22:35, ИА Амител
Западные страны в ближайшее время могут разделиться на три лагеря по вопросу поддержки Украины. Такой прогноз озвучил помощник президента России, член Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и Факты".
По его словам, одна группа государств продолжит поддерживать Украину.
"Очевидно, что в обозримом будущем одна группа стран солидаризируется с киевским неонацизмом и будет до изнеможения помогать Киеву", – заявил Патрушев.
Вторая, как считает Патрушев, займет нейтральную позицию в украинском конфликте, а третья "создаст коалицию по борьбе с неонацистской и милитаристской идеологией".
23:07:26 17-02-2025
Сейчас то все они за Украину.
А гадают хорошо только цыганки.
08:58:44 18-02-2025
Если смотреть шире, то части всего две. Одна стоит у выпуска доллара, который полсотни лет назад был отвязан от золотого эквивалента, из-за чего никак не привязан к количеству произведенных товаров, а значит может выпускаться практически в любом количестве. При этом он почти не подвержен инфляции, так как используется остальными странами для торговли между собой. Эта часть содержит элиты стран, которые должны выполнять ее предписания и их доходы практически не зависят от национальных экономик этих стран. И вторая часть, которая зависит от национальных экономик и реального производства. Эти две части вступили в противоречия и в США вторая часть победила. Хотя может быть временно. А в Европе у власти большинства стран первая часть и для них, победа или смерть, ведь они, ввязавшись в войну, ухудшили условия для национальных экономик и при неудачном раскладе с них могут за это спросить
09:58:41 18-02-2025
чего гадать если бы да кабы
сша вроде бы выходят из группы стран которые и организовали фашизм на украине но это все еще вилами по воде писано
если все таки выйдут то это значит их аналитики стали работать по плану 18-19 веков развития и конкуренции империй в европе, то есть это когда выбирается англия или франция или германия или Турция как таран на Россию и эта коалиция прет на Москву получая в итоге по чайнику и договариваясь а мелюзгу вроде украины обирают до нитки в процессе похода на Россию. Очень примечательная история похода Карла 12 и мазепы - генерала между прочим сдавшего Россию, бежавшего к туркам после полтавской баталии и умершего в турецкой деревне от того что его нищего бродягу вши до смерти закусали (кошель свой с золотом полученным за предательство мазепа утопил в реке когда убегал от Российских казаков - пытались его догнать) а Карлу 12 в этой же деревне за то что обматерил султана отрубили кончик носа чтобы его нос напоминал свиной пятачок
10:51:10 18-02-2025
сша вроде бы выходят из группы стран --- ну не прям все в США выходят, "демократы" остаются. Для них победа или смерть