СМИ: США проведут с Россией и Украиной отдельные переговоры

После этого планируется встреча с участием обеих сторон

17 февраля 2025, 14:00, ИА Амител

Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

США намерены провести отдельные двусторонние встречи с Россией и Украиной, после чего пройдут совместные переговоры с участием обеих сторон. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на американских чиновников.

"Два американских чиновника... сказали, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, после чего совместные переговоры", – заявили в сюжете телеканала.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал "очень скорую" встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Трампа, Путин хочет разрешить конфликт на Украине "быстро". Американский лидер отметил, что в переговоры будет вовлечен и президент Украины Владимир Зеленский.

Также, согласно информации "Коммерсанта", переговоры по Украине должны пройти 18 февраля в Эр-Рияде. Власти Саудовской Аравии выразили готовность принять саммит лидеров.