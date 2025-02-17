СМИ: США проведут с Россией и Украиной отдельные переговоры
После этого планируется встреча с участием обеих сторон
17 февраля 2025, 14:00, ИА Амител
США намерены провести отдельные двусторонние встречи с Россией и Украиной, после чего пройдут совместные переговоры с участием обеих сторон. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на американских чиновников.
"Два американских чиновника... сказали, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, после чего совместные переговоры", – заявили в сюжете телеканала.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал "очень скорую" встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Трампа, Путин хочет разрешить конфликт на Украине "быстро". Американский лидер отметил, что в переговоры будет вовлечен и президент Украины Владимир Зеленский.
Также, согласно информации "Коммерсанта", переговоры по Украине должны пройти 18 февраля в Эр-Рияде. Власти Саудовской Аравии выразили готовность принять саммит лидеров.
14:18:09 17-02-2025
Угу.
Персональные переговоры, ага.
15:28:30 17-02-2025
Где-то запахло дележом. Захотели отбить потраченное, сейчас ни одни переговоры без американцев не обойдутся или ихней указнки.