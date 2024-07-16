Способы снизить стоимость авиабилетов обсудили в Совфеде

С начала 2024 года авиаперелеты экономклассом в России подорожали на 33,46%

16 июля 2024, 10:14, ИА Амител

Самолет в небе / Фото: unsplash.com

Российские авиакомпании ждут отечественные воздушные суда и просят контролирующие органы разобраться с тарифами на обслуживание в аэропортах, пишет "Парламентская газета".

Проблему обсудили на круглом столе в Совфеде. Замглавы Минтранса Владимир Потешкин заявил, что сейчас нет ничего значимее для отрасли, чем поставка новых самолетов. Этого ждут все авиакомпании.

"Очень надеемся, что перевозчики будут получать новую технику. Это позволит увеличить провозные емкости, маршрутную сеть и развивать конкуренцию, что повлияет на цену авиабилета", – подчеркнул Потешкин.

Правда, пока неизвестно, когда появятся новые отечественные лайнеры. Ранее в Росавиации сообщали, что новые самолеты планируют сертифицировать в 2025 году.

Также авиакомпании заявили о росте цен на обслуживание в аэропортах и на различия в тарифах. Например, одни и те же услуги в разных аэропортах могут отличаться в цене в пять раз, при этом климатические условия почти одинаковые.

Замглавы Минэкономразвития Максим Колесников заявил, что рост цен на авиаперелеты в России экономически обоснован.