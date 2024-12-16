В "Справедливой России" предложили изменить кредитно-денежную политику ЦБ

Лидер партии предложил снизить ставки для поддержки ключевых отраслей экономики

16 декабря 2024, 22:25, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой пересмотреть кредитно-денежную политику Банка России. Соответствующее обращение направлено главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, пишет РИА Новости.

Миронов предложил заменить текущую ограничительную политику, которая, по его словам, подавляет спрос и предложение, на стратегию, ориентированную на рост реального производства.

"Центробанку необходимо создать условия для дешевого кредитования ключевых отраслей экономики, производящих дефицитные товары и услуги с большим спросом в стране", – заявил он.

Особое внимание, по мнению Миронова, следует уделить выдаче специальных кредитов под низкие ставки – 3-5% годовых, что позволит поддерживать стратегические предприятия и ключевые отрасли экономики.

Политик подчеркнул, что в условиях противостояния Западу экономическая устойчивость становится решающим фактором.

Миронов считает необходимым разработать новые подходы к макроэкономическому управлению, чтобы обеспечить динамичное развитие экономики страны.