В "Справедливой России" предложили изменить кредитно-денежную политику ЦБ
Лидер партии предложил снизить ставки для поддержки ключевых отраслей экономики
16 декабря 2024, 22:25, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой пересмотреть кредитно-денежную политику Банка России. Соответствующее обращение направлено главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, пишет РИА Новости.
Миронов предложил заменить текущую ограничительную политику, которая, по его словам, подавляет спрос и предложение, на стратегию, ориентированную на рост реального производства.
"Центробанку необходимо создать условия для дешевого кредитования ключевых отраслей экономики, производящих дефицитные товары и услуги с большим спросом в стране", – заявил он.
Особое внимание, по мнению Миронова, следует уделить выдаче специальных кредитов под низкие ставки – 3-5% годовых, что позволит поддерживать стратегические предприятия и ключевые отрасли экономики.
Политик подчеркнул, что в условиях противостояния Западу экономическая устойчивость становится решающим фактором.
Миронов считает необходимым разработать новые подходы к макроэкономическому управлению, чтобы обеспечить динамичное развитие экономики страны.
22:53:53 16-12-2024
Вот да, не очень понятно, зачем свою промышленность душить, да и строительство. Какие-то исключния стоило бы сделать гибкие для стимулирования промышленности без разгона маховика инфляции. С дорогими кредитами только цена для конечного покупателя растет и производство при этом снижается. Дефицит возникает, а вроде, с этим и боролись...
07:00:42 17-12-2024
Идём своим путём.
17:59:17 17-12-2024
Гость (07:00:42 17-12-2024) Идём своим путём. ... Как МВБ указал?
17:43:55 17-12-2024
ЦБ под контроль и управление Правительства РФ! Срочно изменить статью 75 по подчиненности ЦБ в Конституции РФ!!!!!
18:06:55 17-12-2024
При нынешнем положении вещей для людей горизонт планирования - ноль! Невозможно задумываться о более комфортном жилье, автомобиле и прочих вещах. Вспоминаю время Кириенко. Чтобы победить инфляцию, изъяли деньги из экономики страны. Не платили зарплаты. Или руководство предприятий решало вопрос путем платы товарами. Получившие зарплату резиновыми лодками, например, меняли их на продукты. Натуральный обмен. (Натуральный обмен. Происхождение денег относят к 7-8 тысячелетию до н.э., когда у первобытных племен появились излишки каких-то продуктов, которые можно было обменять на другие нужные продукты. Тогда рыночные отношения носили еще не утвердившийся характер, преобладал натуральный обмен, т.е. один товар обменивался на другой без посредства денег. Акт купли был одновременно и актом продажи.)