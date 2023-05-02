В США допустили гибель Зеленского при попытках остаться у власти

Бывший разведчик морской пехоты Скотт Риттер считает, что если украинский президент не уйдёт в отставку как можно скорее, то "его уберут либо военные, либо новый майдан"

02 мая 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Из-за стремления Владимира Зеленского удерживать власть и продолжать конфликт с Россией растут шансы его гибели, считает офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Чем больше он сидит у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близко", – сказал военный в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty (цитата по РИА Новости).

По словам Риттера, если украинский президент не уйдёт в отставку как можно скорее, то "его уберут либо военные, либо новый майдан".

Разведчик также заметил, что популярность Зеленского падает, недовольство населения растёт, а уровень коррупции в стране становится значительным.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины начать контрнаступление против РФ. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пообещал ответить на это полным разгромом врага и "актом возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения".