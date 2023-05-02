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В США допустили гибель Зеленского при попытках остаться у власти

Бывший разведчик морской пехоты Скотт Риттер считает, что если украинский президент не уйдёт в отставку как можно скорее, то "его уберут либо военные, либо новый майдан"

02 мая 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Из-за стремления Владимира Зеленского удерживать власть и продолжать конфликт с Россией растут шансы его гибели, считает офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Чем больше он сидит у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близко", – сказал военный в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty (цитата по РИА Новости).

По словам Риттера, если украинский президент не уйдёт в отставку как можно скорее, то "его уберут либо военные, либо новый майдан".

Разведчик также заметил, что популярность Зеленского падает, недовольство населения растёт, а уровень коррупции в стране становится значительным.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины начать контрнаступление против РФ. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пообещал ответить на это полным разгромом врага и "актом возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения".

Комментарии 14

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Гость

11:45:37 02-05-2023

офицер разведки Корпуса морской пехоты США --- теперь наверное его посадят

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Гость

15:22:46 02-05-2023

Гость (11:45:37 02-05-2023) офицер разведки Корпуса морской пехоты США --- теперь наверн... бывший

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ВВП

11:51:26 02-05-2023

По словам Риттера, если украинский президент не уйдёт в отставку как можно скорее, то "его уберут либо военные, либо новый майдан". Всё равно русские в этом будут виноваты.

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Гость

12:27:36 02-05-2023

Тут как-то один высокопоставленный еврей в интервью специально выдал,что при встречи его с Путиным он был заверен что тот не собирается грохать Зелябобика.Но скорее всего этот высокопоставленный еврей всё это просто выдумал.К тому же он сейчас экс,то есть уже не высокопоставленный )

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Гость

12:30:22 02-05-2023

Зеленскому уже необходимо скрыться в Израйиле.А то как бы не было поздно.

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Гость

15:44:01 02-05-2023

Гость (12:30:22 02-05-2023) Зеленскому уже необходимо скрыться в Израйиле.А то как бы не... где он там скроется то..

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Вениамин

12:38:15 02-05-2023

Как удержится режим На коррупции , на лжи?

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Гость

14:24:38 02-05-2023

Вениамин (12:38:15 02-05-2023) Как удержится режим На коррупции , на лжи?... Ну у нас же держится.

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Гость

17:00:05 02-05-2023

Гость (14:24:38 02-05-2023) Ну у нас же держится.... Так про вас, шароварные и речь....

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Гость

12:45:20 02-05-2023

Сам Зеленский в интервью с путешественником Дмитрием Комаровым (Мир наизнанку),сказал, что у него пистолет всегда при себе.Но он им воспользуется не для того чтобы застрелиться, а для того чтобы отстреливаться до последнего патрона.

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Гость

13:11:21 02-05-2023

Значит не могут. ПВО прикрывает

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Гость

13:39:16 02-05-2023

Скотт Риттер. Это не тот, кто за секс с малолеткой 3 года отсидел?

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Гость

13:58:17 02-05-2023

Гость (13:39:16 02-05-2023) Скотт Риттер. Это не тот, кто за секс с малолеткой 3 года от... Прикольней версия, что он малолетку съел

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Гость

14:00:30 02-05-2023

Гость (13:39:16 02-05-2023) Скотт Риттер. Это не тот, кто за секс с малолеткой 3 года от... Если не тот, то после этого заявления, он будет тем. Чтобы рот не открывал

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