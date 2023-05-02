В США допустили гибель Зеленского при попытках остаться у власти
Бывший разведчик морской пехоты Скотт Риттер считает, что если украинский президент не уйдёт в отставку как можно скорее, то "его уберут либо военные, либо новый майдан"
02 мая 2023, 10:40, ИА Амител
Из-за стремления Владимира Зеленского удерживать власть и продолжать конфликт с Россией растут шансы его гибели, считает офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Чем больше он сидит у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близко", – сказал военный в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty (цитата по РИА Новости).
По словам Риттера, если украинский президент не уйдёт в отставку как можно скорее, то "его уберут либо военные, либо новый майдан".
Разведчик также заметил, что популярность Зеленского падает, недовольство населения растёт, а уровень коррупции в стране становится значительным.
Ранее Зеленский заявил о готовности Украины начать контрнаступление против РФ. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пообещал ответить на это полным разгромом врага и "актом возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения".
11:45:37 02-05-2023
офицер разведки Корпуса морской пехоты США --- теперь наверное его посадят
15:22:46 02-05-2023
Гость (11:45:37 02-05-2023) офицер разведки Корпуса морской пехоты США --- теперь наверн... бывший
11:51:26 02-05-2023
По словам Риттера, если украинский президент не уйдёт в отставку как можно скорее, то "его уберут либо военные, либо новый майдан". Всё равно русские в этом будут виноваты.
12:27:36 02-05-2023
Тут как-то один высокопоставленный еврей в интервью специально выдал,что при встречи его с Путиным он был заверен что тот не собирается грохать Зелябобика.Но скорее всего этот высокопоставленный еврей всё это просто выдумал.К тому же он сейчас экс,то есть уже не высокопоставленный )
12:30:22 02-05-2023
Зеленскому уже необходимо скрыться в Израйиле.А то как бы не было поздно.
15:44:01 02-05-2023
Гость (12:30:22 02-05-2023) Зеленскому уже необходимо скрыться в Израйиле.А то как бы не... где он там скроется то..
12:38:15 02-05-2023
Как удержится режим На коррупции , на лжи?
14:24:38 02-05-2023
Вениамин (12:38:15 02-05-2023) Как удержится режим На коррупции , на лжи?... Ну у нас же держится.
17:00:05 02-05-2023
Гость (14:24:38 02-05-2023) Ну у нас же держится.... Так про вас, шароварные и речь....
12:45:20 02-05-2023
Сам Зеленский в интервью с путешественником Дмитрием Комаровым (Мир наизнанку),сказал, что у него пистолет всегда при себе.Но он им воспользуется не для того чтобы застрелиться, а для того чтобы отстреливаться до последнего патрона.
13:11:21 02-05-2023
Значит не могут. ПВО прикрывает
13:39:16 02-05-2023
Скотт Риттер. Это не тот, кто за секс с малолеткой 3 года отсидел?
13:58:17 02-05-2023
Гость (13:39:16 02-05-2023) Скотт Риттер. Это не тот, кто за секс с малолеткой 3 года от... Прикольней версия, что он малолетку съел
14:00:30 02-05-2023
Гость (13:39:16 02-05-2023) Скотт Риттер. Это не тот, кто за секс с малолеткой 3 года от... Если не тот, то после этого заявления, он будет тем. Чтобы рот не открывал