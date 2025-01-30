В США хотят депортировать 1182 человека с гражданством СССР и Югославии
Куда отправят подобных нелегалов — неизвестно
30 января 2025, 10:25, ИА Амител
В США на ноябрь 2024 года ожидали депортации 1182 человека с гражданством СССР и Югославии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в ответ на запрос Fox News.
В декабре телеканал запросил у ведомства данные о количестве иностранцев, которые ожидают депортации и не находятся под арестом ICE. Всего на 24 ноября были изданы приказы о депортации более чем 1,4 млн таких людей. Среди них оказались и те, которые имеют паспорта уже не существующих государств: 845 человек с паспортом Югославии, 337 граждан Советского Союза и 254 человека из Чехословакии.
Куда именно собираются депортировать власти США подобных нелегалов – не уточняется.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп отменил практику catch and release (англ. – "поймай и отпусти"), при которой пойманных мигрантов отпускали до суда. Теперь их будут в течение всего времени содержать под стражей. Охранять южную границу Штатов поручено военным.
11:10:46 30-01-2025
Страны и границы меняются. А города остаются. Значит туда, где последнее время проживал.
11:14:38 30-01-2025
Традиционно такие едут в канаду
12:02:18 30-01-2025
Хорошая новость
12:38:37 30-01-2025
неужели нодовцев на родину вернут?)
12:49:40 30-01-2025
гость (12:38:37 30-01-2025) неужели нодовцев на родину вернут?)... Они не вернуца в Орду.
13:16:09 30-01-2025
Musik (12:49:40 30-01-2025) Они не вернуца в Орду. ... Хорошая новость
13:06:57 30-01-2025
Это ли не доказательство, что в юридическом отношении СССР жив. По крайней мере в международных понятиях.
15:06:03 30-01-2025
Гость (13:06:57 30-01-2025) Это ли не доказательство, что в юридическом отношении СССР ж... Нет. У фантомов дивизий нет
14:21:39 30-01-2025
операция по расчлененке России провалилась. Всю чиновничью диаспору выехавшую из ссср и вывозившую из ссср все что можно теперь повяжут и выдворят за границы сша, отняв деньги разумеется
Отличная новость
16:25:47 30-01-2025
Интересно а приехавших из ГДР будут выдворять или это другое?