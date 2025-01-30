В США хотят депортировать 1182 человека с гражданством СССР и Югославии

Куда отправят подобных нелегалов — неизвестно

30 января 2025, 10:25, ИА Амител

Герб СССР / Фото: unsplash.com /

В США на ноябрь 2024 года ожидали депортации 1182 человека с гражданством СССР и Югославии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в ответ на запрос Fox News.

В декабре телеканал запросил у ведомства данные о количестве иностранцев, которые ожидают депортации и не находятся под арестом ICE. Всего на 24 ноября были изданы приказы о депортации более чем 1,4 млн таких людей. Среди них оказались и те, которые имеют паспорта уже не существующих государств: 845 человек с паспортом Югославии, 337 граждан Советского Союза и 254 человека из Чехословакии.

Куда именно собираются депортировать власти США подобных нелегалов – не уточняется.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп отменил практику catch and release (англ. – "поймай и отпусти"), при которой пойманных мигрантов отпускали до суда. Теперь их будут в течение всего времени содержать под стражей. Охранять южную границу Штатов поручено военным.