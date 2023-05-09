Боррель: конфликт на Украине показал разногласия Запада с другими частями мира
Одновременно с усилением поддержки Украины необходимо делать больше для того, чтобы принимать во внимание "справедливые ожидания" остального мира
09 мая 2023, 07:01, ИА Амител
Конфликт на Украине хоть и укрепил НАТО, оттолкнул от Запада другие части мира. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, боевые действия "воссоединили" разрозненный альянс. Однако разногласия с другими странами стали острее.
"Есть риск, что эти расхождения будут расти и превратятся в значительный разрыв", – добавил он.
Также Боррель отметил, что одновременно с усилением поддержки Украины необходимо делать больше для того, чтобы принимать во внимание "справедливые ожидания" остального мира.
08:49:49 09-05-2023
Всем мил не будешь. Да и "Других частей мира" не более десятка в отличии от почти двух сотен государств
09:11:44 09-05-2023
Чего там курит Боррель? Просто поймите, что есть не остальной мир, а мир вообще. И ни чем выдающимся Европа кроме радужности не отличается.
14:35:24 09-05-2023
Гость (09:11:44 09-05-2023) Чего там курит Боррель? Просто поймите, что есть не остально... Есть несколько центров - Пиндосия, Гейропа и Рисостан. Вы правы - остальные мало отличаются. Россия, Индия, Бразилия, Саудиты мало пока способны поменять мир под себя. А всякие Конго, казахстан - ну типа нулёвочки.