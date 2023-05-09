Боррель: конфликт на Украине показал разногласия Запада с другими частями мира

Одновременно с усилением поддержки Украины необходимо делать больше для того, чтобы принимать во внимание "справедливые ожидания" остального мира

09 мая 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Конфликт на Украине хоть и укрепил НАТО, оттолкнул от Запада другие части мира. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, боевые действия "воссоединили" разрозненный альянс. Однако разногласия с другими странами стали острее.

"Есть риск, что эти расхождения будут расти и превратятся в значительный разрыв", – добавил он.

Также Боррель отметил, что одновременно с усилением поддержки Украины необходимо делать больше для того, чтобы принимать во внимание "справедливые ожидания" остального мира.