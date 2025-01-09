В США одним русским словом из трех букв оценили перспективы армии Украины
Российская армия обладает полным тактическим и стратегическим преимуществом над ВСУ
09 января 2025, 10:45, ИА Амител
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина может лишиться своей армии, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что такая ситуация может произойти, если избранный президент США Дональд Трамп будет поддерживать Киев. В этом случае Москва продолжит демилитаризацию Украины.
"Русское слово для этого – "нет", – сказал Джонсон на русском языке в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive, отвечая на вопрос, сможет ли Украина сохранить свои вооруженные силы.
Он подчеркнул, что Украина "не выдержит" без постоянной поддержки Запада, поскольку российская армия обладает полным тактическим и стратегическим преимуществом над ВСУ.
Джонсон также напомнил об обещании Трампа завершить конфликт за 24 часа.
"Если война не закончится, критики громко запоют хором о его провале", – отметил аналитик.
11:27:37 09-01-2025
я подумал про другое слово...
как мне стыдно...
12:15:26 09-01-2025
Musik (11:27:37 09-01-2025) я подумал про другое слово...как мне стыдно...... Ухо?
13:51:27 09-01-2025
Musik (11:27:37 09-01-2025) я подумал про другое слово...как мне стыдно......
Мир?
16:20:27 09-01-2025
Musik (11:27:37 09-01-2025) я подумал про другое слово...как мне стыдно...... найди уже себе бабу, а то не о том ты думаешь, ой не о том)