Российская армия обладает полным тактическим и стратегическим преимуществом над ВСУ

09 января 2025, 10:45, ИА Амител

Конфликт России и Украины / Фото: unsplash.com / FlyD

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина может лишиться своей армии, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что такая ситуация может произойти, если избранный президент США Дональд Трамп будет поддерживать Киев. В этом случае Москва продолжит демилитаризацию Украины.

"Русское слово для этого – "нет", – сказал Джонсон на русском языке в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive, отвечая на вопрос, сможет ли Украина сохранить свои вооруженные силы.

Он подчеркнул, что Украина "не выдержит" без постоянной поддержки Запада, поскольку российская армия обладает полным тактическим и стратегическим преимуществом над ВСУ.

Джонсон также напомнил об обещании Трампа завершить конфликт за 24 часа.

"Если война не закончится, критики громко запоют хором о его провале", – отметил аналитик.