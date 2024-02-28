В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией
Новые легкие танки, боевые машины пехоты и боевые роботизированные машины
28 февраля 2024, 14:35, ИА Амител
В США готовятся внедрить новое вооружение для "будущей войны" с Россией и Китаем, сообщает РИА Новости со ссылкой на The National Interest.
"США проводят масштабную модернизацию в целях адаптации к меняющемуся характеру военных действий", – пишет издание.
Среди ключевых разработок отмечают танк M10 Booker, БМП XM30 и боевую роботизированную машину Robotic Combat Vehicle.
M10 Booker оснащен 105-миллиметровой пушкой, двумя пулеметами и датчиками для ведения боев в городских условиях.
XM30 заменит устаревшую M2 Bradley. Орудиями БМП станут легкий пулемет и противотанковые ракеты.
RCV-Light будет беспилотной наземной системой, отвечающей за разведку и огневую поддержку.
14:44:10 28-02-2024
боевые машины пехоты и боевые роботизированные машины --- в случае ядерной войны они прилетят на ракетах наверное
15:47:20 28-02-2024
Гость (14:44:10 28-02-2024) боевые машины пехоты и боевые роботизированные машины --- в ...
Сами центры принятия решений в штатах незадолго до их прилёта на ракетах прикажут долго жить и роботы будут непрырывно передавать туда сообщения:"What to do?",что в переводе означает:"Что делать-то?"
15:39:39 28-02-2024
Война России и США будет в корне отличаться от СВО на Украине. На Украине наши братья, одурманенные, но они наши, в США и ЕС живут орки, которых нам не жаль, поэтому использоваться будет ОМП, всякими лёгким машинами пехоты делать будет нечего.
16:09:08 28-02-2024
Ужас (15:39:39 28-02-2024) Война России и США будет в корне отличаться от СВО на Украин...
США будут воевать с Китаем, мы для них не представляем опасности
16:28:23 28-02-2024
Гость (16:09:08 28-02-2024)
США будут воевать с Китаем, мы для них не представляем опа...
Опасности мы не представляем,а как насчёт пограбить несметные природные богатства страны?А Китай пиндосам не нравится,потому что задолжали ему огромную сумму?
16:07:01 28-02-2024
фото к новости - ОГОНЬ!
16:12:49 28-02-2024
пиндосы как мелкие шавки, которые лают но не кусают, не ужели не понимают что в случае войны, живых не останется..
привыкли за счет войны выживать, вы вон лучше байдена своего уберите, а то дедушка в маразме устал.
16:17:36 28-02-2024
Война США и России это бред,все понимают что это будет самоубийство нашей земли как планеты. Напрягает другое . Вот Макрон он или на кокаине или ещё на чём раз высказывается о войне. А роботы это на самом деле не так то и наивно,хотя и тесла бывает несётся со всей дури.Ладно поживём увидим.