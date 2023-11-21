В США скончался летчик-перебежчик Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию
Сначала дежурное оповещение о смерти появилось в разделе некрологов Washington Post. Только в ноябре о его смерти полноценно написали в New York Times — выяснилось, что он ушел из жизни еще 24 сентября
21 ноября 2023, 08:46, ИА Амител
В США умер советский перебежчик Виктор Беленко, который в 1976 году перегнал свой МиГ-25 из СССР в Японию. Как сообщает РИА Новости, он скончался почти два месяца назад, в сентябре.
Сначала дежурное оповещение о смерти появилось в разделе некрологов Washington Post. Только в ноябре о его смерти полноценно написали в New York Times – там указано, что Беленко умер 24 сентября после скоротечной болезни.
Напомним, что в 1976 году Беленко перегнал истребитель-перехватчик, передав США новейшую по тем временам технику СССР. Позднее он получил убежище и американское гражданство. Там он завел новую семью, консультировал власти и оборонные компании Соединенных Штатов.
08:50:46 21-11-2023
Зачем нам знать о том, как сложилась жизнь предателей???
09:26:56 21-11-2023
Плохо, что своей смертью умер. Без ледоруба.
09:33:55 21-11-2023
Земля стекловатой(
09:51:42 21-11-2023
Очень показательна реакция людей на предателя. Вопрос один: а чем от этого Беленко отличаются современные уехавшие, которые сидя за границей гадят на страну, на армию, на людей?
10:02:18 21-11-2023
Гость (09:51:42 21-11-2023) Очень показательна реакция людей на предателя. Вопрос один: ... сам по себе Беленко мало кого интересовал. Но он угнал самолет, на тот момент бывший еще секретным, чем нанес в том числе и экономический ущерб. Ну и протчая гостайна вполне выражается в денежном эквиваленте. А теперь вопрос - какой ущерб от уехавшей А.Б.Пугачевой??? ну кроме морального , конечно ))
10:39:47 21-11-2023
Мимопроходящий (10:02:18 21-11-2023) сам по себе Беленко мало кого интересовал. Но он угнал самол... А насколько я знаю Пугачева ничего плохого про армию не говорила, на страну не гадила. Закусилась с теми, кто хейтил ее за отъезд в Израиль вместе с Галкиным. Вот тот точно на срок наговорил. А Пугачева как жена сделала свой выбор - вынужденно поехала за мужем. Кроме того, у них общие дети. Она семью выбрала - ее выбор. Но вреда от нее не было. А есть такие как пономарев, который финансирует вырусей из РДК, которые с рейдам выбираются в Белгородскую область.
16:23:25 21-11-2023
Гость (09:51:42 21-11-2023) Очень показательна реакция людей на предателя. Вопрос один: ... Тогда это еще не было мейнстримом.
10:21:43 21-11-2023
Петров и Баширов?
12:04:15 21-11-2023
Гость (10:21:43 21-11-2023) Петров и Баширов?... Нет, сам подох, без помощи. Увы!
11:19:18 21-11-2023
земля стекловатой, как и всякому предателю.
11:34:12 21-11-2023
Заметьте, про Навального уже ничего не пишут. Забыли про него уже все.
12:59:06 21-11-2023
Гость (11:34:12 21-11-2023) Заметьте, про Навального уже ничего не пишут. Забыли про нег... а кому он интересен, кроме пубертатной прыщавой школоты?
11:52:05 21-11-2023
Собака паршивая! Сдох таки гаденыш!
21:36:47 21-11-2023
Сдох в доме престарелых. Без семьи, без детей, без денег. Итог закономерный.
23:30:42 21-11-2023
Вот вам и пример что предателей у нас почитают а не уничтожают да еще и вспоминают возобновляя в сознании граждан возможность подобных преступных деяний. А что не ликвидировали прожил в шоколаде получив все у врага, да еще и вспомнили в СМИ.