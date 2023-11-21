В США скончался летчик-перебежчик Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию

Сначала дежурное оповещение о смерти появилось в разделе некрологов Washington Post. Только в ноябре о его смерти полноценно написали в New York Times — выяснилось, что он ушел из жизни еще 24 сентября

21 ноября 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: ТАСС

В США умер советский перебежчик Виктор Беленко, который в 1976 году перегнал свой МиГ-25 из СССР в Японию. Как сообщает РИА Новости, он скончался почти два месяца назад, в сентябре.

Сначала дежурное оповещение о смерти появилось в разделе некрологов Washington Post. Только в ноябре о его смерти полноценно написали в New York Times – там указано, что Беленко умер 24 сентября после скоротечной болезни.

Напомним, что в 1976 году Беленко перегнал истребитель-перехватчик, передав США новейшую по тем временам технику СССР. Позднее он получил убежище и американское гражданство. Там он завел новую семью, консультировал власти и оборонные компании Соединенных Штатов.