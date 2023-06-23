НОВОСТИПроисшествия

В США сообщили о гибели всех на пропавшем по пути к "Титанику" батискафе

Специалисты предполагают, что люди скончались мгновенно

23 июня 2023, 07:55, ИА Амител

Батискаф "Титан" / Фото: oceangate.com
Батискаф "Титан" / Фото: oceangate.com

Туристы, которые пропали по пути к затонувшему "Титанику", скончались. К такому мнению пришли спасатели в США.

Специалистам удалось найти обломки, по которым они предположили, что люди скончались моментально, поскольку в батискафе произошла имплозия – взрыв, направленный внутрь, который просто сжал судно как консервную банку.

"Мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Нарголе, к сожалению, погибли", – прокомментировали случившееся в компании, которая организовывала туристические рейсы к останкам легендарного лайнера.

Береговая охрана США официально считает пассажиров судна погибшими.

Происшествия

Комментарии 7

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Гость

08:13:55 23-06-2023

У них наверно тоже матрос покурил ?

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Гость

08:59:00 23-06-2023

Они раньше на этой консервной банке там не плавали что ли, сразу коммерческое погружение? Смахивает на постановку.

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Гость

09:06:29 23-06-2023

Гость (08:59:00 23-06-2023) Они раньше на этой консервной банке там не плавали что ли, с... Да да, как будто со спецом захотели пропасть

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Гость

09:13:16 23-06-2023

А откуда такая уверенность? тела где?

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Гость

09:13:31 23-06-2023

нет тела-нет дела

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Гость

09:15:50 23-06-2023

предположили, что люди скончались моментально,- Может, от удушья медленно помирали ,а потом расплющило их тела?

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Гость

09:59:45 23-06-2023

Будь попрочнее старый таз...…длиннее был бы мой рассказ (с).

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