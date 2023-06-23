В США сообщили о гибели всех на пропавшем по пути к "Титанику" батискафе

Специалисты предполагают, что люди скончались мгновенно

23 июня 2023, 07:55, ИА Амител

Батискаф "Титан" / Фото: oceangate.com

Туристы, которые пропали по пути к затонувшему "Титанику", скончались. К такому мнению пришли спасатели в США.

Специалистам удалось найти обломки, по которым они предположили, что люди скончались моментально, поскольку в батискафе произошла имплозия – взрыв, направленный внутрь, который просто сжал судно как консервную банку.

"Мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Нарголе, к сожалению, погибли", – прокомментировали случившееся в компании, которая организовывала туристические рейсы к останкам легендарного лайнера.

Береговая охрана США официально считает пассажиров судна погибшими.