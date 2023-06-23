В США сообщили о гибели всех на пропавшем по пути к "Титанику" батискафе
Специалисты предполагают, что люди скончались мгновенно
23 июня 2023, 07:55, ИА Амител
Туристы, которые пропали по пути к затонувшему "Титанику", скончались. К такому мнению пришли спасатели в США.
Специалистам удалось найти обломки, по которым они предположили, что люди скончались моментально, поскольку в батискафе произошла имплозия – взрыв, направленный внутрь, который просто сжал судно как консервную банку.
"Мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Нарголе, к сожалению, погибли", – прокомментировали случившееся в компании, которая организовывала туристические рейсы к останкам легендарного лайнера.
Береговая охрана США официально считает пассажиров судна погибшими.
08:13:55 23-06-2023
У них наверно тоже матрос покурил ?
08:59:00 23-06-2023
Они раньше на этой консервной банке там не плавали что ли, сразу коммерческое погружение? Смахивает на постановку.
09:06:29 23-06-2023
Гость (08:59:00 23-06-2023) Они раньше на этой консервной банке там не плавали что ли, с... Да да, как будто со спецом захотели пропасть
09:13:16 23-06-2023
А откуда такая уверенность? тела где?
09:13:31 23-06-2023
нет тела-нет дела
09:15:50 23-06-2023
предположили, что люди скончались моментально,- Может, от удушья медленно помирали ,а потом расплющило их тела?
09:59:45 23-06-2023
Будь попрочнее старый таз...…длиннее был бы мой рассказ (с).