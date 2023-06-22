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Неопознанные обломки нашли в зоне поиска пропавшего в Атлантике батискафа "Титан"

Сейчас эксперты совместно с объединенным командованием поисковой операцией изучают эту информацию

22 июня 2023, 23:21, ИА Амител

Фото: oceangate.ru
Фото: oceangate.ru

Неопознанные обломки были найдены в районе поисков пропавшего батискафа "Титан" в водах Атлантического океана недалеко от места гибели "Титаника". Как сообщает ТАСС, об этом заявило северо-восточное подразделение Береговой охраны США.

Сейчас эксперты совместно с объединенным командованием поисковой операцией изучают эту информацию, принадлежность обломков к "Титану" пока не подтверждена.

Напомним, что "Титан" исчез с радаров 18 июня. На борту находились пять человек, которые хотели совершить погружение к легендарному "Титанику" на глубину около 4 тысяч метров.

Среди пропавших туристов – крупные бизнесмены и даже муж родственницы погибших пассажиров "Титаника". Вечером 22 июня у них иссяк кислород.

Комментарии 3

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Гость

09:22:48 23-06-2023

Вот безрассудность! Рисковали бы собой, так еще и сына 19-летнего прихватили! Печально!

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Гость

12:02:57 23-06-2023

Гость (09:22:48 23-06-2023) Вот безрассудность! Рисковали бы собой, так еще и сына 19-ле... 19 лет это уже взросленький мальчик

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Маша

11:38:58 23-06-2023

Глупая смерть!

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