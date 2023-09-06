В США увидели прогресс в наступлении ВСУ, которое Путин назвал провалом

Госсекретарь Блинкен сегодня прибыл в Киев с официальным визитом

06 сентября 2023, 20:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон видит "заметный прогресс" в украинском наступлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев. В ходе поездки он выступил с непродолжительной речью в украинском МИД. Он отметил, что Белый дом видит "заметный прогресс в контрнаступлении".

"Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе", – добавил он.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин назвал контрнаступление Украины провалом. Он выразил надежду, что и "дальше будет именно так".