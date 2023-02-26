НОВОСТИПолитика

В США заявили о продаже Россией нефти выше предельной цены

Превысить ограничения удалось по меньшей мере на четыре недели

26 февраля 2023, 11:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Исследователи из Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов пришли к выводу, что Россия продавала нефть выше предельной цены в 60 долларов за баррель как минимум четыре недели после его введения странами Евросоюза и G7. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследования.

По информации авторов работы, баррель российской нефти в тот период в среднем стоил около 74 долларов, что на четверть превышает установленный максимум.

Отмечается, что около 50% российской нефти перевозится теневым флотом танкеров, что позволяет энергоносителю не попадать под потолок цен на нефть. Исследователи призвали к расследованию случаев обхода санкций.

Напомним, что с 5 декабря страны Евросоюза, США и Австралия ввели потолок цен на поставки российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель. Эти страны также запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги танкерам, перевозящим сырьё по цене выше согласованного уровня.

Комментарии 4

  • Россия только может предложить идти всем на.... Со своими ценами и ограничениями.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошая новость. На тарифы ЖКХ еще надо предельные цены установить
    26 февраля, Гость   Ответить
  • А с чего "они" решили, что могут диктовать предельную стоимость за нашу нефть, не хотите, не берите, сидите без нефти
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вы просто ни черта не понимаете ни в свободе,ни демократии, а в диктатуре вы просто лох лохом.Но одно понятно что вы либераст.
    26 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров