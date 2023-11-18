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В США заявили об огромных потерях ВСУ

По информации бывшего аналитика ЦРУ, скоро положение украинской армии только ухудшится

18 ноября 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Украинцам постоянно приходится пополнять свои части, некоторые из них несли потери до 80% личного состава", – цитирует его "Лента.ру".

Джонсон также отметил, что Киев испытывает трудности с восполнением живой силы и скоро дела у него только ухудшатся. По его данным, на Украине уже начали брать в армию непригодных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут вынуждены отступить, если Запад прекратит поддерживать страну.

СВО США Россия украина

Комментарии 12

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Гость

20:19:20 18-11-2023

А если это деза? От врага все можно ожидать, а потом, как вжарят. Где наша разведка?

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слоупок

20:55:09 18-11-2023

Мне нужно мнение Скотта Риттера!

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Гость

21:10:35 18-11-2023

Россия - родина слонов

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Гость

21:32:36 18-11-2023

Вжарят по хохлам и без всякого Риттера.Тебя не спросят.

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Гость

01:00:04 19-11-2023

если взять Авдеевку, то Киёв сам по себе падет

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гость

01:29:37 19-11-2023

Кто-то верит этой туфте?

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Гость

09:30:51 19-11-2023

гость (01:29:37 19-11-2023) Кто-то верит этой туфте?... Туфту в зеркале увидишь.

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Гость

03:10:36 19-11-2023

Как корежит местную вшивоту в вышиванках) как только инфа про то что у хохлов дела плохи, так сразу набегают боты и всякую чушь постят.

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Гость

10:58:41 19-11-2023

Гость (03:10:36 19-11-2023) Как корежит местную вшивоту в вышиванках) как только инфа пр... Мы не хохлы. Просто знаем ситуацию от тех, кто там.

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Гость

13:56:12 19-11-2023

Гость (10:58:41 19-11-2023) Мы не хохлы. Просто знаем ситуацию от тех, кто там.... Я тоже общаюсь с теми кто там на передке. Хохлов косят немеряно. И? У кого из нас более правдивая инфа?

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Гость

11:05:09 19-11-2023

Гость (03:10:36 19-11-2023) Как корежит местную вшивоту в вышиванках) как только инфа пр... Странно, но все местные поклонники Бандеры как один поклонники и иноагента Лёшеньки. Совпадение?

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Гость

07:38:58 20-11-2023

Хорошая новость. Если правда

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