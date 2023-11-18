В США заявили об огромных потерях ВСУ
По информации бывшего аналитика ЦРУ, скоро положение украинской армии только ухудшится
18 ноября 2023, 18:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Украинцам постоянно приходится пополнять свои части, некоторые из них несли потери до 80% личного состава", – цитирует его "Лента.ру".
Джонсон также отметил, что Киев испытывает трудности с восполнением живой силы и скоро дела у него только ухудшатся. По его данным, на Украине уже начали брать в армию непригодных.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут вынуждены отступить, если Запад прекратит поддерживать страну.
20:19:20 18-11-2023
А если это деза? От врага все можно ожидать, а потом, как вжарят. Где наша разведка?
20:55:09 18-11-2023
Мне нужно мнение Скотта Риттера!
21:10:35 18-11-2023
Россия - родина слонов
21:32:36 18-11-2023
Вжарят по хохлам и без всякого Риттера.Тебя не спросят.
01:00:04 19-11-2023
если взять Авдеевку, то Киёв сам по себе падет
01:29:37 19-11-2023
Кто-то верит этой туфте?
09:30:51 19-11-2023
гость (01:29:37 19-11-2023) Кто-то верит этой туфте?... Туфту в зеркале увидишь.
03:10:36 19-11-2023
Как корежит местную вшивоту в вышиванках) как только инфа про то что у хохлов дела плохи, так сразу набегают боты и всякую чушь постят.
10:58:41 19-11-2023
Гость (03:10:36 19-11-2023) Как корежит местную вшивоту в вышиванках) как только инфа пр... Мы не хохлы. Просто знаем ситуацию от тех, кто там.
13:56:12 19-11-2023
Гость (10:58:41 19-11-2023) Мы не хохлы. Просто знаем ситуацию от тех, кто там.... Я тоже общаюсь с теми кто там на передке. Хохлов косят немеряно. И? У кого из нас более правдивая инфа?
11:05:09 19-11-2023
Гость (03:10:36 19-11-2023) Как корежит местную вшивоту в вышиванках) как только инфа пр... Странно, но все местные поклонники Бандеры как один поклонники и иноагента Лёшеньки. Совпадение?
07:38:58 20-11-2023
Хорошая новость. Если правда