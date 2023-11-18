В США заявили об огромных потерях ВСУ

По информации бывшего аналитика ЦРУ, скоро положение украинской армии только ухудшится

18 ноября 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Украинцам постоянно приходится пополнять свои части, некоторые из них несли потери до 80% личного состава", – цитирует его "Лента.ру".

Джонсон также отметил, что Киев испытывает трудности с восполнением живой силы и скоро дела у него только ухудшатся. По его данным, на Украине уже начали брать в армию непригодных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут вынуждены отступить, если Запад прекратит поддерживать страну.