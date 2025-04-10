Российско-американские переговоры стартовали в Стамбуле

Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер

10 апреля 2025, 14:35, ИА Амител

Переговоры российской и американской делегаций начались в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Консультации проходят в генконсульстве РФ. Посол в США Александр Дарчиев представляет российскую сторону. Делегацию США возглавляет Соната Коултер – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Напомним, восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось 18 февраля, со встречи делегаций в Эр-Рияде. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования украинского конфликта.

В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации РФ и США согласовали шаги по финансированию работы дипломатических представительств, а также обсудили перспективы восстановления прямого авиасообщения.

Помимо этого, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп общались по телефону дважды. Лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.

3 апреля глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с представителями администрации главы Белого дома в Вашингтоне. Он утверждает, что стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов и достигли прогресса.