Девелоперы выбирают, как и из чего строить дома, ориентируясь на класс ЖК, сроки сдачи домов и конечную стоимость квартир

15 мая 2023, 07:15, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новые технологии и строительные материалы за последние 15-20 лет совершили революцию в возведении многоквартирных домов. Современные ЖК – больше не безликие, унылые и "серые" коробки. Большинство новостроек – произведение архитектурного искусства, стильные, презентабельные, а главное – долговечные и надёжные здания. И всё это – отражение строительных тенденций. Так, за последние годы новостройки в Барнауле "подросли": девелоперы всё чаще возводят дома в 25 этажей, что раньше казалось нереальным в алтайской провинции. После принятия генплана в городе разрешат строить и более высокие ЖК. Кроме того, многоэтажки планируют возводить на искусственных территориях, по берегам рек и водоёмов, на участках с сильными ветрами. А потому технологии строительства должны соответствовать этим реалиям. Из чего строят современные многоэтажные дома в Барнауле и какие материалы считаются самыми надёжными в отделке фасадов – читайте на amic.ru.

Внутреннее наполнение: стены

Ещё пару лет назад в Барнауле самыми популярными домами были кирпичные. Из этого материала возводили 40% от всего объёма новостроек в городе. Однако теперь лидируют каркасно-монолитные дома, говорит директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов.

"Уход от кирпича в пользу "сборных" домов продиктован экономикой, строительными тенденциями и событиями в стране и мире. В пандемию, в 2020-2021 годы, как помним, цены на строительные материалы выросли, а кирпич – один из самых дорогих продуктов. Также изменились запросы покупателей, которые хотят квартиры с необычными и нестандартными планировками. Не все технологии могут это дать. Ну и, наконец, зависимость отрасли от проектного финансирования также накладывает отпечаток", – объясняет эксперт.

Разберём, в чём же особенности, плюсы и недостатки самых популярных технологий.

Панели

Основу всех домов составляет "коробка" – каркас здания. Она не влияет на общее восприятие, но "отвечает" за качество будущих квартир. Один из самых популярных материалов для строительства "скелета" ЖК – железобетонные панели. Их использовали ещё в советские годы для возведения доступного жилья ("хрущёвок"). Современные многоэтажки из этого материала также относятся к эконом-сегменту.

Строительство панельного дома в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Панельное домостроение сейчас активно развиваются и выпускаемые материалы имеют неплохие технические параметры. В Барнауле работают три крупных предприятия, которые специализируются на этом продукте. Однако у панелей, говорят эксперты, есть один большой недостаток – в домах из этого материала плохая звукоизоляция из-за пустоты внутри плит.

"Чтобы это предотвратить, технология предполагает стяжку по этажам. Но какие-то застройщики её делают, а какие-то нет", – сообщил amic.ru председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Что же касается внешнего облика ЖК, то дома из панелей уже не выглядят серыми коробками из 80-х. Сейчас фасады домов отделывают современными материалами, поэтому узнать, что дом панельный, по внешнему облику практически невозможно. Эта информация будет только на сайте застройщика или в проектной декларации.

Кирпич

Кирпич – старейший, но до сих пор один из самых востребованных материалов для строительства жилых и нежилых зданий не только в Барнауле, но и по всей стране. Его ценят за практичность, износостойкость и долговечность: правильно уложенная кирпичная кладка способна прослужить до 150 лет. Также кирпич любят за экологичность, неподверженность гниению, коррозиям.

Строительство кирпичного дома в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

К минусам этого материала относят высокую себестоимость строительства и, как следствие, дорогие квартиры. Кроме того, из-за большого веса кирпичные дома имеют ограничения по высоте: из этого материала нельзя возводить ЖК больше 17-18 этажей. Также процесс возведения домов из кирпича довольно долгий, и не каждый девелопер готов сегодня терять драгоценное время.

"Кирпичное домостроение – это более трудоёмкий процесс. При проектном финансировании все стараются сократить сроки строительства. С учётом этого получается, что кирпич – самый дорогой материал по себестоимости строительства", – отмечает Александр Мишустин.

Монолит

Наиболее популярная технология не только у застройщиков в Барнауле, но и России – каркасно-монолитная. Строители возводят прочный монолитный каркас, который затем заполняют лёгкими материалами: газобетоном или кирпичом (поэтому иногда этот тип строительства называют монолитно-кирпичным).

Строительство монолитного дома с заполнением кирпичом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Технология позволяет проектировать дома с самыми разными планировками, а сроки строительства ЖК при этом очень короткие. Кроме того, монолитные дома считаются одними из самых прочных и сейсмоустойчивых: они могут выдерживать сильные землетрясения.

"У каждого застройщика – свои требования к технологиям. Сейчас мы видим, что стало больше монолитных домов. Конечно, осталось и панельное домостроение, и кирпичное. Монолитная технология привлекает быстровозводимостью и рациональностью. Если у кирпича часть внутренней площади "съедают" стены, то у монолита "выхлоп" квадратного метра больше", – объяснил amic.ru генеральный директор "Алтайгражданпроекта" Владимир Колотов.

По словам экспертов, большинство домов класса "комфорт", "комфорт+" и "бизнес" проектируют и возводят по этой технологии. Так, например, уже строят квартал за Музкомедией, ЖК в посёлке Южном, урбан-квартал в микрорайоне 2036, проектируемый ЖК на площади Сахарова.

Внешнее восприятие: фасады

Однако строительство надёжного "скелета" дома – это лишь половина успеха проекта. Фасады – это не только стильная "обёртка", но ещё и гарантия длительной жизни ЖК. Если застройщик возведёт "коробку" по каркасно-монолитной технологии, но сэкономит на утеплителе, то жить в таком доме будет некомфортно. Эксперты вообще говорят, что все дома требуют утепления.

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

"Не важно, какой дом, в любом случае нужен утеплитель. Даже зданиям из кирпича. Без утеплителя дом построить невозможно. А вот внешняя облицовка зависит от выбора застройщика, от того, на какие затраты он готов пойти, где и по какой цене намерен приобрести материалы", – говорит Владимир Колотов.

Популярная в начале 2000-х отделка дома из керамогранита уходит в прошлое. Ей на смену приходят более эстетичные материалы. Например, штукатурка или мокрый фасад. Сначала на стены крепится утеплитель, затем идёт армирующий слой, состоящий из клеевой основы и армирующей сетки. В качестве внешней отделки наносят штукатурку: фасады домов выглядят стильно и современно. Однако, по словам Александра Мишустина, эту технологию можно применять только в тёплое время года и не все застройщики готовы на это пойти.

"У мокрых фасадов есть определённый срок эксплуатации. Если работы проведены с нарушением технологии, штукатурка подтекает, это чревато проблемами. На проспекте Ленина такие дома стоят, они периодически требуют ремонта", – отмечает строитель.

Более надёжным, но и дорогим материалом отделки считается кирпич. Он может быть керамическим, клинкерным, гиперпрессованным, силикатным, глазурованным. Кирпич – надёжная защита квартиры от влияния холода, влаги и жары. Отделка из него выглядит привлекательно и добротно. Особенно это касается клинкерного кирпича. Но этот вариант для жилья бизнес- и премиум-классов, а не для массового сегмента, ведь цена материала очень высокая.

Так, пока едва ли не единственный ЖК в Барнауле, в строительстве которого будут использовать клинкерный кирпич, – комплекс на площади Сахарова. Проектировал жилой комплекс известный российский архитектор Сергей Чобан. По его словам, применение кирпича позволит создать неповторимый стиль для каждого из корпусов ЖК.

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Материалы, из которых возведены дома, – это едва ли не первое, на что должны обратить внимание потенциальные покупатели квартир, отмечают эксперты. При этом важно соотносить технологии строительства с ценами на жильё. Если дом заявлен высокого класса комфорта, а строят его из панелей или каркас отделывают штукатуркой, вряд ли такой дом будет отвечать ожиданиям покупателей.

Цифра

По данным "Дом.рф", в Барнауле возводят 61 многоквартирный дом, из которых 35 – по каркасно-сборной технологии, 11 – из кирпича и 5 домов – из железобетонных панелей. Ещё 10 – по другим технологиям.