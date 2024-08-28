Суд закрыл кафе Cinnabon в Барнауле на 30 суток из-за нарушений санитарных норм

Владелец заведения уже начал устранять нарушения, выявленные Роспотребнадзором

28 августа 2024, 13:35, Антон Дегтярев

Суд по делу о закрытии кафе Cinnabon / Фото: amic.ru

Железнодорожный районный суд Барнаула 28 августа закрыл кафе Cinnabon, которое находится в ТРЦ "Галактика", на 30 суток из-за нескольких нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Несоответствие требованиям алтайский Роспотребнадзор выявил в ходе плановой проверки. Срок наказания будет исчисляться с 23 августа, когда заведение закрылось. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Какие нарушения нашли в кафе?

На суд пригласили владельца кафе Алексея Блинова, управляющую заведением, а также сотрудников Роспотребнадзора, которые 5 августа проводили плановую проверку предприятия. По результатам этой проверки выявили несколько нарушений требований технического регламента и санитарного законодательства.

При исследовании смывов с поверхностей кистей рук сотрудников в восьми отобранных пробах из девяти нашли бактерии кишечной палочки, также молочный коктейль и сливочный крем в кафе не соответствовали нормам. В здании не было разграничения потоков сырья и готовой продукции, не хватало раковин, освещение не отвечало требованиям. Были проблемы и с посудой: нарушено планирование помещений для разделения чистой и грязной посуды, столовая посуда мылась вместе с кухонной и с подносами в одной раковине. Не было выделено и специального места для хранения моющих и дезинфицирующих средств, отметила представитель Роспотребнадзора.

При этом на суде предприниматель и управляющая неоднократно отмечали, что планировка помещений и организация работы кафе проводилась московским предприятием (Cinnabon – это американская сеть, которая работает по всему миру и имеет филиалы в России. – Прим. ред.) и требования ко всем точкам Cinnabon в стране идентичные. Никаких отравлений или жалоб на кафе также не было.

Суд по делу о закрытии кафе Cinnabon / Фото: amic.ru

Что решил суд?

Блинова обвинили по статье 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения"). Юрлицам по ней грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Блинову же дали треть от максимального срока, то есть 30 суток.

"Выявленные нарушения могут служить причиной острых кишечных инфекций, в том числе пищевой токсикоинфекции, гастроэнтерита, дизентерии, сальмонеллеза и других. А также неинфекционных заболеваний – отравлений, которые создают угрозу жизни и здоровью населения", – отметил судья.

Наказание смягчили из-за того, что бизнесмен признал вину, а также уже принял меры к устранению нарушений. Так, владельцы уже закупили новую двухсекционную раковину (для того чтобы избежать пересечения потоков грязной и чистой посуды), кафе временно перешло на одноразовую посуду.

Судья по делу / Фото: amic.ru

В заведение купили новые дезинфицирующие средства у другого поставщика, заменили тряпки, лампочки и установили новые светильники. Еще руководство кафе выделило отдельный шкафчик для хранения дезинфицирующих средств и моющего инвентаря. На суде Блинов заверил, что намерен сделать все необходимое, чтобы кафе работало по всем нормам, и он заинтересован в исправлении всех недостатков.

"Мы на месте не сидели, сразу после проверки начали действовать. Для нас важно соблюдение всех правил, мы ни в коем случае ничего не оспариваем, нацелены на одно общее дело – здоровье наших граждан. Для меня как для собственника приоритетом является, чтобы все было в порядке, работало, и мы готовы сотрудничать с Роспотребнадзором, судом и с поставщиками", – отметил Блинов на суде.

Отягчающих обстоятельств в деле предпринимателя также не было.

Закрытое кафе Cinnabon в ТРЦ "Галактика"/ Фото: amic.ru

За 30 дней закрытия Блинов должен исправить оставшиеся нарушения. В первую очередь – разграничить помещения для приемки сырья и выдачи готовой продукции. Когда бизнесмен устранит все несоответсвия, он может обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении административного наказания. Если же досрочного открытия Cinnabon не случится, то кафе сможет открыться в 20-х числах сентября.

Сам Блинов отказался прокомментировать решение суда корреспонденту amic.ru.

Напомним, что с 23 августа заведение не работает. Там висит баннер, на котором указано, что Cinnabon скоро откроется "в обновленном формате".