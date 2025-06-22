В Свердловской области в пятиэтажке взорвался газ

Пострадало не менее четырех человек

22 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

В городе Серове Свердловской области произошел хлопок бытового газа в квартире пятиэтажного дома, сообщил врио губернатора региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, трое из них находятся в удовлетворительном состоянии. Все пострадавшие находятся в Серовской городской больнице.

"Сейчас решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга. Готовится вертолет санавиации", – рассказал врио губернатора.

Эвакуированы 40 жителей дома. Их доставили в пункт временного размещения. В доме повреждена крыша и балконы на пятом этаже. Причины взрыва газа не уточняются.