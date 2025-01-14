В такси "Максим" ответили на "свое" списание всех денег с карты жительницы Барнаула

В компании сожалеют о произошедшем

14 января 2025, 18:43, ИА Амител

Такси / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле 53-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые списали с ее банковской карты все деньги – 29 тысяч рублей. Об этом ее дочь рассказала в сообществе "Инцидент Барнаул".

Все списания производились от имени сервиса такси "Максим" за поездки по Кургану – женщина никаких поездок не совершала. Компания прокомментировала случившееся.

"Сожалеем, что произошла такая ситуация. Есть основания полагать, что к аккаунту пользователя получили доступ мошенники", – сказано в сообщении компании.

Специалист отдела по связям с общественностью сервиса "Максим" Екатерина Мамай уточнила, что по запросу полиции компания предоставила информацию о подозрительных заказах с аккаунта женщины, чтобы разыскать и привлечь к ответственности аферистов.

В компании также указали, что исполнители заказов проходят проверку документов для идентификации личности. Однако мошенники продолжают искать новые способы получения доступа к чужим аккаунтам.

Если в компании фиксируют подозрительную активность, доступ к аккаунту немедленно блокируется, подчеркнула специалист.

"Наша служба безопасности активно сотрудничает с полицией при выявлении таких случаев", – рассказали в "Максим".

В компании напомнили о важности соблюдения мер кибербезопасности. Пользователям советуют использовать только официальные каналы связи сервиса – чат и звонки в приложении, соединение через специалиста информационного центра.

Передача персональных данных, таких как номер телефона или проверочный код для входа в аккаунт, повышает риск быть обманутым.