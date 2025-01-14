В такси "Максим" ответили на "свое" списание всех денег с карты жительницы Барнаула
В компании сожалеют о произошедшем
14 января 2025, 18:43, ИА Амител
В Барнауле 53-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые списали с ее банковской карты все деньги – 29 тысяч рублей. Об этом ее дочь рассказала в сообществе "Инцидент Барнаул".
Все списания производились от имени сервиса такси "Максим" за поездки по Кургану – женщина никаких поездок не совершала. Компания прокомментировала случившееся.
"Сожалеем, что произошла такая ситуация. Есть основания полагать, что к аккаунту пользователя получили доступ мошенники", – сказано в сообщении компании.
Специалист отдела по связям с общественностью сервиса "Максим" Екатерина Мамай уточнила, что по запросу полиции компания предоставила информацию о подозрительных заказах с аккаунта женщины, чтобы разыскать и привлечь к ответственности аферистов.
В компании также указали, что исполнители заказов проходят проверку документов для идентификации личности. Однако мошенники продолжают искать новые способы получения доступа к чужим аккаунтам.
Если в компании фиксируют подозрительную активность, доступ к аккаунту немедленно блокируется, подчеркнула специалист.
"Наша служба безопасности активно сотрудничает с полицией при выявлении таких случаев", – рассказали в "Максим".
В компании напомнили о важности соблюдения мер кибербезопасности. Пользователям советуют использовать только официальные каналы связи сервиса – чат и звонки в приложении, соединение через специалиста информационного центра.
Передача персональных данных, таких как номер телефона или проверочный код для входа в аккаунт, повышает риск быть обманутым.
"Это основы кибербезопасности, о которых постоянно говорим мы, банки, маркетплейсы, все цифровые сервисы", – отметили в компании.
07:15:24 15-01-2025
нефиг карты привязывать, куда попало
07:23:13 15-01-2025
Есть основания полагать, что к аккаунту пользователя получили доступ мошенники ---- никто и не сомневался. Это и есть реклама установки побольше всяких приложений на телефон. Будет побольше шансов
12:37:51 15-01-2025
Банк обязан возместить всю потерянную сумму -читай 19 статью закона о потребителях. В банк надо заявление и если откажет - подваать в суд. Параллельно надо чтобы полиция приняла к делу заявление о краже денег со счета