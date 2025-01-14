НОВОСТИПроисшествия

В такси "Максим" ответили на "свое" списание всех денег с карты жительницы Барнаула

В компании сожалеют о произошедшем

14 января 2025, 18:43, ИА Амител

Такси / Источник фото: unsplash.com
Такси / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле 53-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые списали с ее банковской карты все деньги – 29 тысяч рублей. Об этом ее дочь рассказала в сообществе "Инцидент Барнаул".

Все списания производились от имени сервиса такси "Максим" за поездки по Кургану – женщина никаких поездок не совершала. Компания прокомментировала случившееся.

"Сожалеем, что произошла такая ситуация. Есть основания полагать, что к аккаунту пользователя получили доступ мошенники", – сказано в сообщении компании.

Специалист отдела по связям с общественностью сервиса "Максим" Екатерина Мамай уточнила, что по запросу полиции компания предоставила информацию о подозрительных заказах с аккаунта женщины, чтобы разыскать и привлечь к ответственности аферистов.

В компании также указали, что исполнители заказов проходят проверку документов для идентификации личности. Однако мошенники продолжают искать новые способы получения доступа к чужим аккаунтам.

Если в компании фиксируют подозрительную активность, доступ к аккаунту немедленно блокируется, подчеркнула специалист.

"Наша служба безопасности активно сотрудничает с полицией при выявлении таких случаев", – рассказали в "Максим".

В компании напомнили о важности соблюдения мер кибербезопасности. Пользователям советуют использовать только официальные каналы связи сервиса – чат и звонки в приложении, соединение через специалиста информационного центра.

Передача персональных данных, таких как номер телефона или проверочный код для входа в аккаунт, повышает риск быть обманутым.

"Это основы кибербезопасности, о которых постоянно говорим мы, банки, маркетплейсы, все цифровые сервисы", – отметили в компании.

Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru

В Барнауле у женщины от имени такси "Максим" списались 29 тыс. рублей

Согласно уведомлениям, деньги списались за поездки по Кургану
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Комментарии 3

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гость

07:15:24 15-01-2025

нефиг карты привязывать, куда попало

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Гость

07:23:13 15-01-2025

Есть основания полагать, что к аккаунту пользователя получили доступ мошенники ---- никто и не сомневался. Это и есть реклама установки побольше всяких приложений на телефон. Будет побольше шансов

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Гость

12:37:51 15-01-2025

Банк обязан возместить всю потерянную сумму -читай 19 статью закона о потребителях. В банк надо заявление и если откажет - подваать в суд. Параллельно надо чтобы полиция приняла к делу заявление о краже денег со счета

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