В Барнауле у женщины от имени такси "Максим" списались 29 тыс. рублей
Согласно уведомлениям, деньги списались за поездки по Кургану
13 января 2025, 19:00, ИА Амител
С карты 53-летней жительницы Барнаула списались все деньги – 29 тысяч рублей. Согласно уведомлениям, средства списывались от имени такси "Максим" за поездки по Кургану. Об этом сообществу "Инцидент Барнаул" рассказала дочь потерпевшей.
Сначала с карты женщины списались 160 рублей. Позже они вернулись на счет. Однако дальше последовала череда более крупных списаний.
"После этого произошли операции по списанию 5160 рублей, продолжавшиеся до полного исчерпания средств", – рассказала дочь женщины.
Все списания производились через сервис такси "Максим". Причина пока неизвестна – дочь потерпевшей предполагает, что мошеннические действия стали возможны благодаря взлому серверов.
Женщина подала заявление в полицию, однако в отделе ей сказали, что деньги ей, скорее всего, никто не вернет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Правоохранители проводят комплекс следственных мероприятий.
"Направлены запросы в службу заказа такси и иные ведомства", — рассказали в полиции.
В такси "Максим" ответили на "свое" списание всех денег с карты жительницы Барнаула
19:31:00 13-01-2025
В баню карты. Наличкой лучше
20:15:46 13-01-2025
Банк ручки приложил каким то образом?
20:44:51 13-01-2025
Надо было сразу заблокировать.
10:51:26 14-01-2025
Гость (20:44:51 13-01-2025) Надо было сразу заблокировать.... Похоже, сразу не понять, что происходит, не сообразишь заблокировать, тем более, если человек в возрасте.. Наверно, необходимо заводить отдельную карту для мелких платежей с маленьким лимитом, класть туда по чуть-чуть.. Ведь получается, если мошенники или техническая ошибка, то спишут деньги и концов нет!
20:52:54 13-01-2025
вот и как не бояться пользоваться картами? мошенники списывают и никто ничего не возвращает(
22:12:12 13-01-2025
В личном кабинете максимки можно зацепить несколько телефонов. Установить приложение на все телефоны и кататься с любым из них. Оплата будет списываться с единственной карты.
Если злодей зацепит свой телефон за ваш кабинет, то он будет кататься за ваш счет.
Поэтому нужно зайти в ЛК в браузере компьютера и проверить отсутствие посторонних номеров телефонов.
10:38:50 14-01-2025
Гость (22:12:12 13-01-2025) В личном кабинете максимки можно зацепить несколько телефоно...
А в тексте где говорится, что женщина вообще имела ЛК такси Максим?
11:55:52 14-01-2025
Хорошая реклама устанавливать себе всякие приложения. Как вообще возможно списывать с карты даже без цифр из СМС? Кто-то же придумал. Может западные спецы. Походу скоро правда все эти приложения, включая весь безнал, пойдут в опу. А нахрена такие проблемы?
13:04:49 14-01-2025
Гость (11:55:52 14-01-2025) Хорошая реклама устанавливать себе всякие приложения. Как во... на разработку сети интернет и всех этих хохряшек сетевых ЦРУ давало и дает деньги. И разумеется имеет все пароли и средства следить за вами, слушать вас через динамик вашего сотового, смтреть за вами через камеру вашего сотового и списывать естественно все средства с вашей карты
Но помимо всего этого ЦРУ может даже руль вашей машины на ходу отключить. Все бортовые компьютеры сейчас управляют всем. Механику везде убрали. Там даже педаль тормоза посылает сигнал на компьютер а он решает тормозить или нет. Запомните - жигули с мех коробкой и примитивным управлением сегодня 100% вами управляются и надежнее джипа и всех последних авто. Убить вас на современном авто через интернет проблем не составит никаких. Окажетесь в неуправляемой машине набирающей скоррость и капец
13:15:13 14-01-2025
майор (13:04:49 14-01-2025) на разработку сети интернет и всех этих хохряшек сетевых ЦРУ... Да на санях же ещё лучше, и в лаптях ходить удобнее,
12:29:36 14-01-2025
а зачем вообще привязывать свои карты к приложениям? надо оплатить, переводи разово и всё
12:56:22 14-01-2025
наличкой надо платить
у меня в свое время так вот списали с карты банковской деньги. Много транзакций ночью на одну и ту же сумму. Когда я в банке стал разбираться с поддержкой то они мне показали что делал это робот не человек и он продолжал пытаться списать раз в 10 секунд спустя еще двое суток. Это был взлом счета в банке извне. Сервера где работал вирус были не в России. Банк по заявлению мне полностью деньги возместил а потом банк уже подавал коллективное заявление в полицию - пострадавших было оооочень много. Думаю это ровно тот же самый случай. Идите в банк который обслуживает счет с этой карты - он по закону о потребителях ОБЯЗАН возместить ущерб от недоработки СВОЕЙ безопасности