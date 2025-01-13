В Барнауле у женщины от имени такси "Максим" списались 29 тыс. рублей

Согласно уведомлениям, деньги списались за поездки по Кургану

13 января 2025, 19:00, ИА Амител

Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru

С карты 53-летней жительницы Барнаула списались все деньги – 29 тысяч рублей. Согласно уведомлениям, средства списывались от имени такси "Максим" за поездки по Кургану. Об этом сообществу "Инцидент Барнаул" рассказала дочь потерпевшей.

Сначала с карты женщины списались 160 рублей. Позже они вернулись на счет. Однако дальше последовала череда более крупных списаний.

"После этого произошли операции по списанию 5160 рублей, продолжавшиеся до полного исчерпания средств", – рассказала дочь женщины.

Все списания производились через сервис такси "Максим". Причина пока неизвестна – дочь потерпевшей предполагает, что мошеннические действия стали возможны благодаря взлому серверов.

Женщина подала заявление в полицию, однако в отделе ей сказали, что деньги ей, скорее всего, никто не вернет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Правоохранители проводят комплекс следственных мероприятий.

"Направлены запросы в службу заказа такси и иные ведомства", — рассказали в полиции.

В такси "Максим" ответили на "свое" списание всех денег с карты жительницы Барнаула