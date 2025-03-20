В Тарусской гордуме осудили депутата, призвавшего женщин носить мини-юбки
Евгений Руденко призывал женщин надевать мини-юбки "для повышения демографии" — коллеги сочли его высказывание неэтичным
20 марта 2025, 08:45, ИА Амител
Депутаты гордумы калужского города Таруса сочли неэтичным высказывание своего коллеги Евгения Руденко о том, что женщинам нужно носить мини-юбки "в солнечные дни для повышения демографии России". Ему порекомендовали не приписывать личное мнение всем депутатам. Об этом РИА Новости рассказал глава города Таруса, председатель гордумы Алексей Калмыков.
"Высказывание депутата Руденко Е.М. по поводу мини-юбок имеет сугубо личный характер и не выражает мнения всех депутатов городской думы", – пояснил он.
Глава города отметил, что "неэтичное поведение" Руденко рассмотрено депутатской комиссией по развитию местного самоуправления, организации работы думы, контролю по процедурным вопросам, регламенту, депутатской этике.
"Руденко Е.М. рекомендовано впредь высказывания личного характера не заявлять от лица всех депутатов", – указал председатель гордумы.
Напомним, 17 марта депутат на своей странице во "ВКонтакте" призвал женщин носить мини-юбки "в солнечные дни для повышения демографии России". Пользователи соцсети в комментариях под постом идею не поддержали.
08:58:22 20-03-2025
ну вот.. а я уже ее достала.. облом
09:01:34 20-03-2025
Про мини-юбки на макси-жопах уже шутили?
09:08:16 20-03-2025
Гость (09:01:34 20-03-2025) Про мини-юбки на макси-жопах уже шутили?... ну пошути
09:10:00 20-03-2025
Хотелось бы взглянуть на таурусских депутаток в мини юбках .
Видимо они такие юбки даже в девках не носили?
09:41:42 20-03-2025
А еще вернуть джинсы с заниженной талией, чтобы трусы видно было
19:41:31 20-03-2025
Гость (09:41:42 20-03-2025) А еще вернуть джинсы с заниженной талией, чтобы трусы видно...
На мужиках?
13:28:51 20-03-2025
Ну, и где наказание за такое? Хоть выговор бы сделали...
14:05:57 20-03-2025
Конечно хочется, чтобы дамы выглядели и вели себя поразвратнее, игриво и непринужденно
16:13:01 20-03-2025
Не всем она идет эта мини юбка. Некоторых даже уродует. Некоторых даже в 18 лет.
17:52:16 20-03-2025
Гость (16:13:01 20-03-2025) Не всем она идет эта мини юбка. Некоторых даже уродует. Неко... Никто не заморачивается, идет- не идет! Зато летом поголовно мини-шорты, обтягивающие штанцы вторая кожа. Не понимаю, что привязались к мини -юбке, она в сравнении сама скромность.
16:29:48 20-03-2025
Самое главное - не пускать депутатов в вопросы моды. Иначе все будут ходить в лаптях и армяках из мешковины.