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В Тарусской гордуме осудили депутата, призвавшего женщин носить мини-юбки

Евгений Руденко призывал женщин надевать мини-юбки "для повышения демографии" — коллеги сочли его высказывание неэтичным

20 марта 2025, 08:45, ИА Амител

Фото: страница Евгения Руденко во "ВКонтакте"
Фото: страница Евгения Руденко во "ВКонтакте"

Депутаты гордумы калужского города Таруса сочли неэтичным высказывание своего коллеги Евгения Руденко о том, что женщинам нужно носить мини-юбки "в солнечные дни для повышения демографии России". Ему порекомендовали не приписывать личное мнение всем депутатам. Об этом РИА Новости рассказал глава города Таруса, председатель гордумы Алексей Калмыков.

"Высказывание депутата Руденко Е.М. по поводу мини-юбок имеет сугубо личный характер и не выражает мнения всех депутатов городской думы", – пояснил он.

Глава города отметил, что "неэтичное поведение" Руденко рассмотрено депутатской комиссией по развитию местного самоуправления, организации работы думы, контролю по процедурным вопросам, регламенту, депутатской этике.

"Руденко Е.М. рекомендовано впредь высказывания личного характера не заявлять от лица всех депутатов", – указал председатель гордумы.

Напомним, 17 марта депутат на своей странице во "ВКонтакте" призвал женщин носить мини-юбки "в солнечные дни для повышения демографии России". Пользователи соцсети в комментариях под постом идею не поддержали.

Депутат призвал россиянок носить мини-юбки "для повышения демографии"

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НОВОСТИОбщество
Россия депутаты Демография

Комментарии 11

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Гость

08:58:22 20-03-2025

ну вот.. а я уже ее достала.. облом

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Гость

09:01:34 20-03-2025

Про мини-юбки на макси-жопах уже шутили?

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Гость

09:08:16 20-03-2025

Гость (09:01:34 20-03-2025) Про мини-юбки на макси-жопах уже шутили?... ну пошути

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Гость

09:10:00 20-03-2025

Хотелось бы взглянуть на таурусских депутаток в мини юбках .
Видимо они такие юбки даже в девках не носили?

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Гость

09:41:42 20-03-2025

А еще вернуть джинсы с заниженной талией, чтобы трусы видно было

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Гость

19:41:31 20-03-2025

Гость (09:41:42 20-03-2025) А еще вернуть джинсы с заниженной талией, чтобы трусы видно...
На мужиках?

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Гость

13:28:51 20-03-2025

Ну, и где наказание за такое? Хоть выговор бы сделали...

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Гость

14:05:57 20-03-2025

Конечно хочется, чтобы дамы выглядели и вели себя поразвратнее, игриво и непринужденно

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Гость

16:13:01 20-03-2025

Не всем она идет эта мини юбка. Некоторых даже уродует. Некоторых даже в 18 лет.

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Гость

17:52:16 20-03-2025

Гость (16:13:01 20-03-2025) Не всем она идет эта мини юбка. Некоторых даже уродует. Неко... Никто не заморачивается, идет- не идет! Зато летом поголовно мини-шорты, обтягивающие штанцы вторая кожа. Не понимаю, что привязались к мини -юбке, она в сравнении сама скромность.

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Мимопроходящий

16:29:48 20-03-2025

Самое главное - не пускать депутатов в вопросы моды. Иначе все будут ходить в лаптях и армяках из мешковины.

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