В Тарусской гордуме осудили депутата, призвавшего женщин носить мини-юбки

Евгений Руденко призывал женщин надевать мини-юбки "для повышения демографии" — коллеги сочли его высказывание неэтичным

20 марта 2025, 08:45, ИА Амител

Фото: страница Евгения Руденко во "ВКонтакте"

Депутаты гордумы калужского города Таруса сочли неэтичным высказывание своего коллеги Евгения Руденко о том, что женщинам нужно носить мини-юбки "в солнечные дни для повышения демографии России". Ему порекомендовали не приписывать личное мнение всем депутатам. Об этом РИА Новости рассказал глава города Таруса, председатель гордумы Алексей Калмыков.

"Высказывание депутата Руденко Е.М. по поводу мини-юбок имеет сугубо личный характер и не выражает мнения всех депутатов городской думы", – пояснил он.

Глава города отметил, что "неэтичное поведение" Руденко рассмотрено депутатской комиссией по развитию местного самоуправления, организации работы думы, контролю по процедурным вопросам, регламенту, депутатской этике.

"Руденко Е.М. рекомендовано впредь высказывания личного характера не заявлять от лица всех депутатов", – указал председатель гордумы.

Напомним, 17 марта депутат на своей странице во "ВКонтакте" призвал женщин носить мини-юбки "в солнечные дни для повышения демографии России". Пользователи соцсети в комментариях под постом идею не поддержали.