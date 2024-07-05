В Татарстане прошел конкурс красоты и грации среди коров
Жюри выбирало наиболее красивую буренку из тех, кто дает большие надои
05 июля 2024, 08:15, ИА Амител
В Татарстане прошел конкурс выводка крупного рогатого скота молочного направления "Краса АгроВолги". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхозпрод Татарстана.
Всего в мероприятии приняли участие 80 животных из 40 племенных хозяйств Татарстана. По итогам первого этапа отобрали 16 коров, которые боролись за победу в финале. Гранд-чемпионкой конкурса стала телка из сельскохозяйственного производственного кооператива "Урал" Кукморского района, а чемпионкой и вице-чемпионкой – представительницы "Красный Восток Агро" из Зеленодольского района и сельскохозяйственного кооператива "Тан" Атнинского района".
Выставку и конкурс посетил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что животные не только дают много молока, но и обладают грацией.
Жюри также определило победителей среди хендлеров, которых оценивали по умению правильно вести животное в заданном направлении, темпе и траектории согласно указаниям судьи.
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