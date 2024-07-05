В Татарстане прошел конкурс красоты и грации среди коров

Жюри выбирало наиболее красивую буренку из тех, кто дает большие надои

05 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Корова на конкурсе / Фото: сообщество "Агроволга" во "ВКонтакте"

В Татарстане прошел конкурс выводка крупного рогатого скота молочного направления "Краса АгроВолги". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхозпрод Татарстана.

Всего в мероприятии приняли участие 80 животных из 40 племенных хозяйств Татарстана. По итогам первого этапа отобрали 16 коров, которые боролись за победу в финале. Гранд-чемпионкой конкурса стала телка из сельскохозяйственного производственного кооператива "Урал" Кукморского района, а чемпионкой и вице-чемпионкой – представительницы "Красный Восток Агро" из Зеленодольского района и сельскохозяйственного кооператива "Тан" Атнинского района".

Выставку и конкурс посетил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что животные не только дают много молока, но и обладают грацией.

Жюри также определило победителей среди хендлеров, которых оценивали по умению правильно вести животное в заданном направлении, темпе и траектории согласно указаниям судьи.