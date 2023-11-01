Жительница Барнаула перед уходом на работу нанесла мужу 18 ножевых ранений
От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия
01 ноября 2023, 14:17, ИА Амител
В Барнауле перед судом предстанет 58-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве мужа. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Алтайского края.
"В начале августа обвиняемая с супругом дома распивали спиртное. Утром женщина собралась на работу, а ее муж продолжил употреблять алкоголь. В ходе словесного конфликта обвиняемая кухонным ножом нанесла 18 ударов по телу супруга", – рассказали в ведомстве.
От полученных травм потерпевший скончался на месте. Женщина тем временем позвонила работодателю и попросила вызвать полицейских.
Ранее 20-летняя жительница Подмосковья воткнула нож в спину своему молодому человеку во время споров из-за немытой посуды.
14:38:44 01-11-2023
И ведь не пошла на работу…
14:42:29 01-11-2023
Я то же часто хочу не идти на работу.. но что бы так...
15:01:38 01-11-2023
Сделал дело- вымой тело...
15:21:13 01-11-2023
Чего бы не делать, лишь бы не работать!!
16:05:54 01-11-2023
один права себе разрезал чтобы к тёще не ехать (свежий эпизод +100500) другая чтобы не работать мужа порезала. третья из-за посуды
17:42:13 01-11-2023
Верной дорогой идем, товарищи.
08:48:28 02-11-2023
какое же у нас в основном тупорылое население......
11:52:32 02-11-2023
Гость (08:48:28 02-11-2023) какое же у нас в основном тупорылое население......... Весьма самокритично.