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Жительница Барнаула перед уходом на работу нанесла мужу 18 ножевых ранений

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия

01 ноября 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле перед судом предстанет 58-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве мужа. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Алтайского края.

"В начале августа обвиняемая с супругом дома распивали спиртное. Утром женщина собралась на работу, а ее муж продолжил употреблять алкоголь. В ходе словесного конфликта обвиняемая кухонным ножом нанесла 18 ударов по телу супруга", – рассказали в ведомстве.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Женщина тем временем позвонила работодателю и попросила вызвать полицейских.

Ранее 20-летняя жительница Подмосковья воткнула нож в спину своему молодому человеку во время споров из-за немытой посуды.

Барнаул Убийство Происшествия

Комментарии 8

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Гость

14:38:44 01-11-2023

И ведь не пошла на работу…

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Гость

14:42:29 01-11-2023

Я то же часто хочу не идти на работу.. но что бы так...

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Гость

15:01:38 01-11-2023

Сделал дело- вымой тело...

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Мимопроходящий

15:21:13 01-11-2023

Чего бы не делать, лишь бы не работать!!

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77007

16:05:54 01-11-2023

один права себе разрезал чтобы к тёще не ехать (свежий эпизод +100500) другая чтобы не работать мужа порезала. третья из-за посуды

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Гость

17:42:13 01-11-2023

Верной дорогой идем, товарищи.

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Гость

08:48:28 02-11-2023

какое же у нас в основном тупорылое население......

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Гость

11:52:32 02-11-2023

Гость (08:48:28 02-11-2023) какое же у нас в основном тупорылое население......... Весьма самокритично.

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