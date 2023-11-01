Жительница Барнаула перед уходом на работу нанесла мужу 18 ножевых ранений

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия

01 ноября 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле перед судом предстанет 58-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве мужа. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Алтайского края.

"В начале августа обвиняемая с супругом дома распивали спиртное. Утром женщина собралась на работу, а ее муж продолжил употреблять алкоголь. В ходе словесного конфликта обвиняемая кухонным ножом нанесла 18 ударов по телу супруга", – рассказали в ведомстве.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Женщина тем временем позвонила работодателю и попросила вызвать полицейских.

Ранее 20-летняя жительница Подмосковья воткнула нож в спину своему молодому человеку во время споров из-за немытой посуды.