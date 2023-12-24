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В театре назвали причину смерти актера Алексея Черных

Мужчина скончался на 44-м году жизни

24 декабря 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В театре Et Cetera рассказали о том, что стало причиной смерти актера Алексея Черных. Об этом сообщает "АиФ".

Представители театра заявили, что причиной смерти артиста стал инфаркт.

Ранее стало известно, что Алексей Черных скончался в возрасте 43 лет.

Черных известен российскому зрителю по ролям в разных сериалах, среди которых "Сыщики", "МУР есть МУР", "Глухарь" и другие.

Также актер занимался озвучкой. Он был голосом актера Энтони Маки, игравшего в фильмах киновселенной Marvel.

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Комментарии 1

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Гость

11:35:56 25-12-2023

Миграционная политика поднимет все таки рождаемость. Зарабатывание денеХ косит и на мирной работе и контрактом....

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