В течение дня ожидается похолодание. О погоде в Алтайском крае 9 декабря

Преимущественно без осадков, однако по югу местами ожидается небольшой снег

09 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Фото: Anne Nygård / unsplash.com

Похолодание до -20 градусов ожидается в Алтайском крае. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит -15...-20 градусов, местами -9...-14 градусов. Преимущественно без осадков, лишь по югу местами пройдет небольшой снег. В утренние часы по северным и западным районам местами изморозь и туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 2-7 м/с.

В Барнауле столбики термометров окажутся на отметках -5...-7 градусов. В течение дня ожидается похолодание. Временами пройдет небольшой снег. На дорогах также местами гололедица.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с.