В топочном оборудовании каменской котельной произошел хлопок

Инцидент не повлиял на теплоснабжение потребителей

29 января 2025, 20:35, ИА Амител

Батарея / Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang

В топочном оборудовании каменской котельной № 7 произошел хлопок. Как сообщает пресс-служба Минстроя Алтайского края, инцидент не повлиял на теплоснабжение потребителей.

Отмечается, что сейчас температура теплоносителей обеспечивается водогрейным котлом мощностью 10 МВт и паровым котлом мощностью 6,5 МВт. Специалисты проводят регламентные и ремонтные работы на втором паровом котле, который остановлен для обслуживания топочной части. Кроме того, оборудование и помещение обследовали специалисты 8-го отряда противопожарной службы.

"В штатных условиях при любой температуре наружного воздуха в работе задействованы два котла: один паровой и один водогрейный. Штатное функционирование котельной не нарушено", – добавили в ведомстве.