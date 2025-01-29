В топочном оборудовании каменской котельной произошел хлопок
Инцидент не повлиял на теплоснабжение потребителей
29 января 2025, 20:35, ИА Амител
В топочном оборудовании каменской котельной № 7 произошел хлопок. Как сообщает пресс-служба Минстроя Алтайского края, инцидент не повлиял на теплоснабжение потребителей.
Отмечается, что сейчас температура теплоносителей обеспечивается водогрейным котлом мощностью 10 МВт и паровым котлом мощностью 6,5 МВт. Специалисты проводят регламентные и ремонтные работы на втором паровом котле, который остановлен для обслуживания топочной части. Кроме того, оборудование и помещение обследовали специалисты 8-го отряда противопожарной службы.
"В штатных условиях при любой температуре наружного воздуха в работе задействованы два котла: один паровой и один водогрейный. Штатное функционирование котельной не нарушено", – добавили в ведомстве.
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Это аплодисменты
07:59:35 30-01-2025
Эвфемизмы такие эвфемизмы. Не взрыв, а хлопок, не замедление экономики а отрицательный рост, не попадание беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу а падение обломков и задымление.
10:11:03 30-01-2025
Гость (07:59:35 30-01-2025) Эвфемизмы такие эвфемизмы. Не взрыв, а хлопок, не замедление... Согласен