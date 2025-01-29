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В топочном оборудовании каменской котельной произошел хлопок

Инцидент не повлиял на теплоснабжение потребителей

29 января 2025, 20:35, ИА Амител

Батарея / Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang
Батарея / Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang

В топочном оборудовании каменской котельной № 7 произошел хлопок. Как сообщает пресс-служба Минстроя Алтайского края, инцидент не повлиял на теплоснабжение потребителей.

Отмечается, что сейчас температура теплоносителей обеспечивается водогрейным котлом мощностью 10 МВт и паровым котлом мощностью 6,5 МВт. Специалисты проводят регламентные и ремонтные работы на втором паровом котле, который остановлен для обслуживания топочной части. Кроме того, оборудование и помещение обследовали специалисты 8-го отряда противопожарной службы. 

"В штатных условиях при любой температуре наружного воздуха в работе задействованы два котла: один паровой и один водогрейный. Штатное функционирование котельной не нарушено", – добавили в ведомстве.

Камень-на-Оби Происшествия отопление

Комментарии 4

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Musik

21:28:57 29-01-2025

Кто шампанское открыл?

  3 Нравится
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Гость

22:37:15 29-01-2025

Это аплодисменты

  2 Нравится
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Гость

07:59:35 30-01-2025

Эвфемизмы такие эвфемизмы. Не взрыв, а хлопок, не замедление экономики а отрицательный рост, не попадание беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу а падение обломков и задымление.

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Гость

10:11:03 30-01-2025

Гость (07:59:35 30-01-2025) Эвфемизмы такие эвфемизмы. Не взрыв, а хлопок, не замедление... Согласен

  2 Нравится
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