По словам очевидцев, в помещениях запахло проводкой

28 июня 2024, 19:33, ИА Амител

Отключение света в ТРЦ "Арена" / Фото: "Инцидент Барнаул"

В ТРЦ "Арена" в Барнауле отключился свет. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам свидетелей, электричества нет в большей части здания. Магазины закрываются, а в помещениях пахнет проводкой. Посетителей эвакуировали.

Причины происшествия пока неизвестны. Обстоятельства выясняются.