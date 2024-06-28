В ТРЦ "Арена" в Барнауле отключился свет
По словам очевидцев, в помещениях запахло проводкой
28 июня 2024, 19:33, ИА Амител
Отключение света в ТРЦ "Арена" / Фото: "Инцидент Барнаул"
В ТРЦ "Арена" в Барнауле отключился свет. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам свидетелей, электричества нет в большей части здания. Магазины закрываются, а в помещениях пахнет проводкой. Посетителей эвакуировали.
Причины происшествия пока неизвестны. Обстоятельства выясняются.
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