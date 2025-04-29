По словам Игоря Панарина, в районе уже сформированы варианты маршрутов и составлено расписание автобусов

29 апреля 2025, 21:30, ИА Амител

Пассажирский автобус / Фото: amic.ru

С 15 мая в Третьяковском районе планируют запустить муниципальные автобусные маршруты, сообщил председатель комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Игорь Панарин. Его слова приводит пресс-служба алтайского парламента.

Парламентарий рассказал, что в Третьяковском районе реализуется пилотный проект организации пассажирского сообщения. По его словам, уже сформированы варианты муниципальных маршрутов, а также составлено расписание движения автобусов.

В ответ на вопрос о повышении доступности транспорта в сельских районах Панарин отметил, что организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам относится к полномочиям органов местного самоуправления.