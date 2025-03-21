Спикер АКЗС призвал дать районам деньги, чтобы возить людей на простаивающих автобусах

Об этом Александр Романенко заявил на коллегии Минтранса

21 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Автобус едет по дороге / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Районы Алтайского края могут получить деньги на обслуживание внутримуниципальных маршрутов, чтобы возить людей между селами и деревнями. В 2021 году за бюджетные средства массово купили для районов 280 новых автобусов, но в некоторых муниципалитетах они простаивают в гараже, потому что у местных властей нет средств на их обслуживание. С таким предложением 20 марта на коллегии Минтранса выступил спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко.

С 1 января 2027 года полномочия по транспортному обслуживанию населения, в том числе и пассажироперевозки между муниципалитетами, перейдут на краевой уровень. Сейчас это обязанности муниципалитетов.

Чтобы не ждать изменений в законодательстве, Романенко предложил запустить пилотный проект по пассажироперевозкам в одном из районов с кураторством на уровне края. Тем более что техника у муниципалитетов есть. В качестве примера он привел Третьяковский район. Там разработали схему маршрута, купили новые автобусы, но обслуживать их у местных властей денег нет. Чтобы "запустить" общественный транспорт в Третьяковском районе, необходимо около 14 миллионов рублей.

"Мы за последние годы вложили не один миллиард рублей в обновление подвижного состава. Это помогло улучшить ситуацию, но это только первый шаг. Где-то автобусы используются для перевозок, где-то главы пошли дальше и создали муниципальные транспортные учреждения. А где-то, я вам скажу честно, автобусы стоят и не используются, а главы разводят руками, мол, нет финансовых ресурсов", – сказал Александр Романенко.

В итоге спикер АКЗС обратился Министерству транспорта края с просьбой разработать программу "реанимации" транспортного сообщения в районах и применить до января 2027 года. "У нас будет полтора года, чтобы на практике отработать модель и получить конкретные результаты, которые потом можно будет распространить на другие районы края", – сказал Романенко.

Также на коллегии Минтранса сообщили, что в бюджете Алтайского края на 2025 год заложат дополнительно около 1,5 миллиарда рублей на покупку общественного транспорта для районов и городов региона. Всего планируют приобрести 28 новых автобусов. Барнаул и Бийск поделят между собой 12 современных трамваев. Также специально для Алтайского края выпустят девять новых троллейбусов.