Журналист Эрхан Куадзба подчеркнул, что у российского лидера хорошие аналитические способности

29 июня 2025, 11:29, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Журналист Эрхан Куадзба указал в своем материале для турецкой газеты dikGAZETE, что прогнозы президента России Владимира Путина заслуживают внимания мирового сообщества. Об этом сообщает "Газета.ру".

В публикации отмечается, что Путин — хороший аналитик. При этом он назвал конфликт Ирана и Израиля, а также ситуацию на Украине, конкретными предпосылками к третьей мировой войне.

"Весь мир должен принять во внимание это предсказание и оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причинами конфликтов", — сказано в материале.

Напомним, что на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит угроза начала третьей мировой войны. Он отмечал, что Москва с тревогой следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке.