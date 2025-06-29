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В Турции призвали прислушаться к прогнозам Путина о третьей мировой войне

Журналист Эрхан Куадзба подчеркнул, что у российского лидера хорошие аналитические способности

29 июня 2025, 11:29, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Журналист Эрхан Куадзба указал в своем материале для турецкой газеты dikGAZETE, что прогнозы президента России Владимира Путина заслуживают внимания мирового сообщества. Об этом сообщает "Газета.ру"

В публикации отмечается, что Путин — хороший аналитик. При этом он назвал конфликт Ирана и Израиля, а также ситуацию на Украине, конкретными предпосылками к третьей мировой войне. 

"Весь мир должен принять во внимание это предсказание и оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причинами конфликтов", — сказано в материале.

Напомним, что на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит угроза начала третьей мировой войны. Он отмечал, что Москва с тревогой следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Владимир Путин Политика

Комментарии 4

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Гость

17:29:06 29-06-2025

Любая война начинает из-за маргинальности госработников . Кому жаловаться-то , кому свои прогнозы делать ? Надо свою работу делать .

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пессимист

19:36:05 29-06-2025

Никому не известный журналист что-то сказал и это преподносят как абсолютную истину?

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Гость

20:29:23 29-06-2025

Если Россия не применит ЯО, то ядерной войны не будет.

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Гость

22:42:11 29-06-2025

Предсказатель блин...

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