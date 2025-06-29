В Турции призвали прислушаться к прогнозам Путина о третьей мировой войне
Журналист Эрхан Куадзба подчеркнул, что у российского лидера хорошие аналитические способности
29 июня 2025, 11:29, ИА Амител
Журналист Эрхан Куадзба указал в своем материале для турецкой газеты dikGAZETE, что прогнозы президента России Владимира Путина заслуживают внимания мирового сообщества. Об этом сообщает "Газета.ру".
В публикации отмечается, что Путин — хороший аналитик. При этом он назвал конфликт Ирана и Израиля, а также ситуацию на Украине, конкретными предпосылками к третьей мировой войне.
"Весь мир должен принять во внимание это предсказание и оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причинами конфликтов", — сказано в материале.
Напомним, что на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит угроза начала третьей мировой войны. Он отмечал, что Москва с тревогой следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке.
17:29:06 29-06-2025
Любая война начинает из-за маргинальности госработников . Кому жаловаться-то , кому свои прогнозы делать ? Надо свою работу делать .
19:36:05 29-06-2025
Никому не известный журналист что-то сказал и это преподносят как абсолютную истину?
20:29:23 29-06-2025
Если Россия не применит ЯО, то ядерной войны не будет.
22:42:11 29-06-2025
Предсказатель блин...