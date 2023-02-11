В Турции сравнили разрушительный эффект землетрясения со взрывом 500 атомных бомб
Само природное бедствие длилось лишь 2 минуты
11 февраля 2023, 18:32, ИА Амител
Землетрясение на юго-востоке Турции сопоставимо со взрывом 500 ядерных бомб с точки зрения последствий. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава департамента по минимизации рисков Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Татар.
"Землетрясение в этих регионах длилось две минуты. Разрушительный эффект сравним со взрывом 500 атомных бомб", – сказал он.
Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого неоднократно фиксировались новые толчки. Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло в субботу до 20 665. Ранения получили 80 088 жителей страны.
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