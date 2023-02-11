В Турции сравнили разрушительный эффект землетрясения со взрывом 500 атомных бомб

Само природное бедствие длилось лишь 2 минуты

11 февраля 2023, 18:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Землетрясение на юго-востоке Турции сопоставимо со взрывом 500 ядерных бомб с точки зрения последствий. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава департамента по минимизации рисков Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Татар.

"Землетрясение в этих регионах длилось две минуты. Разрушительный эффект сравним со взрывом 500 атомных бомб", – сказал он.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого неоднократно фиксировались новые толчки. Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло в субботу до 20 665. Ранения получили 80 088 жителей страны.