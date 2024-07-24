В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы

Информация о розыске преступника была получена турецкими органами в 10:30 по местному времени

24 июля 2024, 23:25, ИА Амител

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Подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы задержали в турецком Бодруме. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МВД страны Али Ерликая.

"Сегодня в 10:30 была получена информация от российского отделения Интерпола о розыске россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы и о том, что он летит рейсом Москва – Бодрум. <...> Сегодня он был задержан полицейскими в Бодруме", – написал Ерликая.

Напомним, что в результате происшествия пострадали два человека. Следователи не отрицают версию, что это было покушение на убийство со стороны украинских спецслужб. В результате взрыва на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв, пострадали два человека..