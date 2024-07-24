В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы
Информация о розыске преступника была получена турецкими органами в 10:30 по местному времени
24 июля 2024, 23:25, ИА Амител
Подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы задержали в турецком Бодруме. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МВД страны Али Ерликая.
"Сегодня в 10:30 была получена информация от российского отделения Интерпола о розыске россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы и о том, что он летит рейсом Москва – Бодрум. <...> Сегодня он был задержан полицейскими в Бодруме", – написал Ерликая.
Напомним, что в результате происшествия пострадали два человека. Следователи не отрицают версию, что это было покушение на убийство со стороны украинских спецслужб. В результате взрыва на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв, пострадали два человека..
07:19:12 25-07-2024
Вот турки молодцы
07:29:50 25-07-2024
Гость (07:19:12 25-07-2024) Вот турки молодцы... Вовремя здесь вычислили, отследили маршрут, выяснили что улетел в Турцию, и вовремя наводку туркам дали. Турки нам обязаны после попыток переворота у них, когда наши их предупредили.
07:34:21 25-07-2024
Чубатые, конечно, твари, но их мотив хотя бы понятен, они враги. Но как понять двоих русских, которые за 3 тысячи долларов на нос подписались взорвать топливный терминал Шереметьево? Как назвать этого террориста, задержанного турками, который сам с Волгоградской области, а имя свое писал в соцсетях на чубатый манер - Евген? Кто эти десятки малолеток или пенсионеров, поджигающих релейные шкафы на ж/д или пишущие гадости краской на памятниках? Откуда они все взялись?
08:37:30 25-07-2024
Гость (07:34:21 25-07-2024) Чубатые, конечно, твари, но их мотив хотя бы понятен, они вр... Деньги любым путём.На уличных экранах баннера сегодня предлагают вступить в армию и тут же предупреждение о больших сроках за терроризм.
08:44:22 25-07-2024
Гость (07:34:21 25-07-2024) Чубатые, конечно, твари, но их мотив хотя бы понятен, они вр... Есть такая поговорка:"Что мал,что стар".Что первые, что вторые мало дают себе отчёт о своих действиях.Только одни ещё не научились этому, а вторые перестали стараться )
10:08:23 25-07-2024
Дак турки и по ордеру гаагского трибунала смогут арестовать не виновного человека ?
10:36:58 25-07-2024
Гость (10:08:23 25-07-2024) Дак турки и по ордеру гаагского трибунала смогут арестовать ... Гаагский трибунал туркам не указ, они его не ратифицировали. Как и США, и Россия, и Китай, и многие другие страны. А вот розыск по линии Интерпола - это основание. Наши на эту педальку и нажали.