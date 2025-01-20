В Тыве задержали военного, избивавшего сослуживцев перед их отправкой на СВО

Возбуждено уголовное дело

20 января 2025, 09:55, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Республике Тыва задержали и отправили под стражу военнослужащего, избивавшего сослуживцев в воинской части. Как сообщает "360", об этом заявили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых в воинской части в Тыве жестоко избивают контрактников перед их отправкой в зону спецоперации. Региональные власти взяли ситуацию на особый контроль.

"Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части, дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело", – рассказали в пресс-службе ЦВО.

Сейчас правоохранители совместно с комиссией Минобороны РФ устанавливают обстоятельства произошедшего. Виновных в инциденте привлекут к ответственности, отмечается в публикации.