В Тыве задержали военного, избивавшего сослуживцев перед их отправкой на СВО
Возбуждено уголовное дело
20 января 2025, 09:55, ИА Амител
В Республике Тыва задержали и отправили под стражу военнослужащего, избивавшего сослуживцев в воинской части. Как сообщает "360", об этом заявили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых в воинской части в Тыве жестоко избивают контрактников перед их отправкой в зону спецоперации. Региональные власти взяли ситуацию на особый контроль.
"Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части, дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело", – рассказали в пресс-службе ЦВО.
Сейчас правоохранители совместно с комиссией Минобороны РФ устанавливают обстоятельства произошедшего. Виновных в инциденте привлекут к ответственности, отмечается в публикации.
11:26:03 20-01-2025
Контрактнику оружие ещё не выдали? Жаль!!!
Неуставной гниде надо награду дать-отправить с этими контрактниками на СВО.
12:03:06 20-01-2025
Не знаю,какое сейчас наказание за неуставные отношения, а раньше- пару лет дисбата,а потом дослуживать до дембеля.
14:11:23 20-01-2025
А этого негодяя надо через строй запустить и каждый этого отморозка дубиной вдоль хребта огреть ,кто дал право издеваться над людьми .
15:44:46 20-01-2025
Все равно пусть едет искупает, нельзя дать ему так отмазаться. А то может он специально