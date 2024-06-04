В Тюмени мужчина закидал коктейлями Молотова православный храм

В отношении злоумышленника возбудили два уголовных дела

04 июня 2024, 09:15, ИА Амител

Поджигатель / Кадр из видео: SHOT

Мужчина закидал коктейлями Молотова православный храм Дмитрия Донского в Тюмени, сообщает SHOT.

Инцидент случился вечером 3 июня на улице Республики. Злоумышленник достал из сумки бутылки, метнул их в здание, а затем сел на велосипед и уехал, показав очевидцам средний палец.

Огонь смогли потушить до приезда пожарных.

Правоохранители уже установили личность фигуранта и возбудили в его отношении два уголовных дела – по статьям о вандализме и умышленном повреждении имущества, отметили в региональном СК.