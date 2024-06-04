В Тюмени мужчина закидал коктейлями Молотова православный храм
В отношении злоумышленника возбудили два уголовных дела
04 июня 2024, 09:15, ИА Амител
Поджигатель / Кадр из видео: SHOT
Мужчина закидал коктейлями Молотова православный храм Дмитрия Донского в Тюмени, сообщает SHOT.
Инцидент случился вечером 3 июня на улице Республики. Злоумышленник достал из сумки бутылки, метнул их в здание, а затем сел на велосипед и уехал, показав очевидцам средний палец.
Огонь смогли потушить до приезда пожарных.
Правоохранители уже установили личность фигуранта и возбудили в его отношении два уголовных дела – по статьям о вандализме и умышленном повреждении имущества, отметили в региональном СК.
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